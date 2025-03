Γάζα: Πάνω από 470 οι νεκροί αφότου το Ισραήλ ξανάρχισε τους βομβαρδισμούς

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο χθες (19.03.2025) το βράδυ για τουλάχιστον 470 νεκρούς από τους βομβαρδισμούς που διεξάγει το Ισραήλ τα τελευταία δύο 24ωρα. Σε μία μόνο περίπτωση, σκοτώθηκαν 14 μέλη της ίδιας οικογένειας.

Τη «δεύτερη μέρα της επανέναρξης του πολέμου εναντίον της Λωρίδας της Γάζας (…) ο απολογισμός των νεκρών από τη 18η Μαρτίου (ανήλθε) σε πάνω από 470», τόνισε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος του οργανισμού πρώτων βοηθειών, σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μετά τις νέες επιθέσεις του Ισραήλ.

Μάλιστα, 14 μέλη της ίδιας οικογένειας βρήκαν τραγικό θάνατο σε ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον κτιρίου στην Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, στη διάρκεια τελετής συλλυπητηρίων.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο βομβαρδισμός έγινε χθες στις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών αναγνώρισαν 14 μέλη της οικογένειας Μουμπάρακ μεταξύ των νεκρών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, προσθέτοντας πως περίπου δέκα άνθρωποι αγνοούνται και πιστεύεται πως παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια του κτιρίου.

Israel’s renewed air attacks on Gaza have killed more than 400 Palestinians, including many children. Here are some of their stories pic.twitter.com/ht91Bm2hFW