Γάζα: «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία» – Τι λέει η έκθεση κόλαφος του ΟΗΕ

Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, καταλήγει η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη, σύμφωνα με το Sky News. Πρόκειται για την πρώτη φορά που όργανο του ΟΗΕ διατυπώνει δημοσίως μια τόσο βαριά κατηγορία, γεγονός που έχει προκαλέσει την οργή του Τελ Αβίβ.

Η έκθεση αναφέρει ότι «είναι σαφές πως υπάρχει πρόθεση εξόντωσης των Παλαιστινίων στη Γάζα» και εκτιμά ότι οι ενέργειες του Ισραήλ πληρούν τέσσερα από τα πέντε κριτήρια που ορίζει η Σύμβαση για τη Γενοκτονία.

Μεταξύ αυτών: δολοφονίες, επιβολή απάνθρωπων συνθηκών διαβίωσης που οδηγούν σε θάνατο, σωματική και ψυχολογική βία (συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων, βίαιων εκτοπισμών και σεξουαλικών εγκλημάτων), καθώς και μέτρα για την αποτροπή γεννήσεων. Το τελευταίο συνδέεται με την καταστροφή της κλινικής γονιμότητας Al-Basma, όπου φέρεται να καταστράφηκαν περίπου 4.000 έμβρυα και 1.000 δείγματα σπέρματος.

Βαριές και πρωτοφανείς κατηγορίες

Η επιτροπή κατηγορεί επιπλέον το Ισραήλ ότι αγνόησε «πολυάριθμες προειδοποιήσεις» για την ανθρωπιστική κρίση και ότι «κατέστρεψε το σύστημα υγείας της Γάζας». Τονίζει ακόμη ότι Ισραηλινοί στρατιώτες διέπραξαν σεξουαλική και έμφυλη βία, ενώ στοχοποίησαν σκόπιμα παιδιά «με πρόθεση να τα σκοτώσουν».

«Η ευθύνη για αυτά τα εγκλήματα ανήκει στις ανώτατες ισραηλινές αρχές», δήλωσε η πρόεδρος της επιτροπής, Νάβι Πιλέι. Στην έκθεση κατονομάζονται ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ ως εκείνοι που «υποκίνησαν τη διάπραξη γενοκτονίας».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, περίπου 65.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου, οι περισσότεροι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.

Η απάντηση του Τελ Αβίβ

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την έκθεση «παραποιημένη και ψευδή». «Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό το μεροληπτικό έγγραφο και ζητά την άμεση κατάργηση της Επιτροπής Έρευνας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα κατήγγειλε ότι η έκθεση «βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ψευδείς ισχυρισμούς της Χαμάς», κατηγορώντας τους συντάκτες ότι λειτουργούν ως «εκπρόσωποι μιας τρομοκρατικής οργάνωσης της οποίας οι φρικτές αντισημιτικές δηλώσεις έχουν καταδικαστεί παγκοσμίως».

Διεθνές σκηνικό σε ένταση

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει ήδη εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά των Νετανιάχου και Γκαλάντ για εγκλήματα πολέμου που σχετίζονται με τη χρήση της πείνας ως όπλο. Η Ουάσιγκτον είχε απορρίψει την απόφαση, με τον Τζο Μπάιντεν να τη χαρακτηρίζει «εξοργιστική», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε φτάσει στο σημείο να επιβάλει κυρώσεις στο προσωπικό του ΔΠΔ.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ απορρίπτουν εδώ και χρόνια τις κατηγορίες περί μεροληψίας του ΟΗΕ. Ωστόσο, η επιτροπή ζητά πλέον από τα κράτη να σταματήσουν άμεσα τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ και να εξασφαλίσουν απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα.

Η νέα αυτή έκθεση έρχεται να προστεθεί σε πρόσφατο ψήφισμα της Διεθνούς Ένωσης Μελετητών Γενοκτονίας, που επίσης εκτιμά ότι η συμπεριφορά του Ισραήλ ξεπερνά το κατώφλι της γενοκτονίας. Αντίθετα, η βρετανική κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως το Τελ Αβίβ επιδιώκει την «ολική ή μερική καταστροφή μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας».