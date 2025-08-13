Γάζα: Το Ισραήλ εγκρίνει νέο στρατιωτικό σχέδιο – 123 νεκροί σε 24 ώρες

Σε μια στιγμή μέγιστης έντασης, το Ισραήλ ετοιμάζεται για μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ενέκρινε το πλαίσιο του επόμενου επιχειρησιακού σχεδίου, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα.

Το σχέδιο αυτό, που διατάχθηκε από το στρατιωτικό συμβούλιο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποσκοπεί στην απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και στην «ήττα» της Χαμάς. Ο στρατός του Ισραήλ σκοπεύει να καταλάβει την πόλη της Γάζας και τους γειτονικούς προσφυγικούς καταυλισμούς, από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του θύλακα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τις συνομιλίες της Τετάρτης, ο στρατός παρουσίασε τις τρέχουσες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και οι επιθέσεις που ξεκίνησαν την Τρίτη στη συνοικία Ζεϊτούν. Η περιοχή αυτή, καθώς και η Τελ αλ-Χάουα, αποτέλεσαν στόχο επαναλαμβανόμενων βομβαρδισμών τις τρεις τελευταίες ημέρες.

Σφοδροί βομβαρδισμοί και καταγγελίες για «πολιτική καμένης γης»

Σύμφωνα με τη Χαμάς, το Ισραήλ πραγματοποιεί «επιθετικές επιδρομές» στην πόλη της Γάζας, συνοδευόμενες από μαζικούς βομβαρδισμούς, αποκλεισμούς και κατεδαφίσεις κατοικιών. Το ισλαμιστικό κίνημα καταγγέλλει μια «επικίνδυνη κλιμάκωση» με στόχο την επιβολή «μιας νέας πραγματικότητας επί του πεδίου με τη βία».

Από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχουν σκοτωθεί 1.219 άνθρωποι στο Ισραήλ, κυρίως άμαχοι. Σε αντίποινα, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 61.599 ανθρώπων στη Γάζα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς και θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο βαρύτερος απολογισμός σε μία εβδομάδα

Τις τελευταίες 24 ώρες, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε 123 ανθρώπους — τον βαρύτερο απολογισμό της τελευταίας εβδομάδας. Νυχτερινές αεροπορικές επιθέσεις έπληξαν τις ανατολικές συνοικίες της Γάζας, καταστρέφοντας αρκετές κατοικίες στη Ζεϊτούν και τη Σετζάια. Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μία μόνο επίθεση σε σπίτι, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ-Αχλί.

Στον νότο, ισραηλινά άρματα μάχης κατέστρεψαν σπίτια στη Χαν Γιούνις. Στο κεντρικό τμήμα, εννέα άμαχοι σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να παραλάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε επίσης οκτώ θανάτους από πείνα και υποσιτισμό, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 235 από την αρχή του πολέμου.

Νέες συνομιλίες στο Κάιρο

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, συναντήθηκε την Τετάρτη στο Κάιρο με Αιγύπτιους μεσολαβητές για να συζητήσουν κατάπαυση του πυρός, την παράδοση βοήθειας και τον τερματισμό των δεινών στη Γάζα.

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για πιθανότητα συνολικής συμφωνίας, στο πλαίσιο της οποίας η Χαμάς θα παραιτηθεί από τη διακυβέρνηση της Γάζας και θα παραδώσει τον οπλισμό της.

Ανώτατο στέλεχος του κινήματος, που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι η Χαμάς είναι «ανοικτή σε όλες τις ιδέες» εφόσον το Ισραήλ αποσυρθεί, αλλά απορρίπτει την παράδοση όπλων πριν από τον τερματισμό της κατοχής.