Κόσμος

Γάζα: Το Ισραήλ εγκρίνει νέο στρατιωτικό σχέδιο – 123 νεκροί σε 24 ώρες

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού ενέκρινε ένα νέο σχέδιο επιχειρήσεων για τη Γάζα, την ώρα που οι επιθέσεις στην πόλη προκάλεσαν τον θάνατο 123 ανθρώπων μέσα σε μία ημέρα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς
Παλαιστίνιοι περνούν μπροστά από κατεστραμμένους τάφους, ενώ καπνός υψώνεται μετά από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα
Παλαιστίνιοι περνούν μπροστά από κατεστραμμένους τάφους, ενώ καπνός υψώνεται μετά από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα / REUTERS / Dawoud Abu Alkas
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Σε μια στιγμή μέγιστης έντασης, το Ισραήλ ετοιμάζεται για μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ενέκρινε το πλαίσιο του επόμενου επιχειρησιακού σχεδίου, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα.

Το σχέδιο αυτό, που διατάχθηκε από το στρατιωτικό συμβούλιο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποσκοπεί στην απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και στην «ήττα» της Χαμάς. Ο στρατός του Ισραήλ σκοπεύει να καταλάβει την πόλη της Γάζας και τους γειτονικούς προσφυγικούς καταυλισμούς, από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του θύλακα.

Κατά τις συνομιλίες της Τετάρτης, ο στρατός παρουσίασε τις τρέχουσες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και οι επιθέσεις που ξεκίνησαν την Τρίτη στη συνοικία Ζεϊτούν. Η περιοχή αυτή, καθώς και η Τελ αλ-Χάουα, αποτέλεσαν στόχο επαναλαμβανόμενων βομβαρδισμών τις τρεις τελευταίες ημέρες.

Φορτηγό μεταφέρει ισραηλινό τεθωρακισμένο Merkava στα σύνορα με τη Γάζα
Φορτηγό μεταφέρει ισραηλινό τεθωρακισμένο Merkava στα σύνορα με τη Γάζα / REUTERS / Ammar Awad

Σφοδροί βομβαρδισμοί και καταγγελίες για «πολιτική καμένης γης»

Σύμφωνα με τη Χαμάς, το Ισραήλ πραγματοποιεί «επιθετικές επιδρομές» στην πόλη της Γάζας, συνοδευόμενες από μαζικούς βομβαρδισμούς, αποκλεισμούς και κατεδαφίσεις κατοικιών. Το ισλαμιστικό κίνημα καταγγέλλει μια «επικίνδυνη κλιμάκωση» με στόχο την επιβολή «μιας νέας πραγματικότητας επί του πεδίου με τη βία».

Από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχουν σκοτωθεί 1.219 άνθρωποι στο Ισραήλ, κυρίως άμαχοι. Σε αντίποινα, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 61.599 ανθρώπων στη Γάζα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς και θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Ο βαρύτερος απολογισμός σε μία εβδομάδα

Τις τελευταίες 24 ώρες, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε 123 ανθρώπους — τον βαρύτερο απολογισμό της τελευταίας εβδομάδας. Νυχτερινές αεροπορικές επιθέσεις έπληξαν τις ανατολικές συνοικίες της Γάζας, καταστρέφοντας αρκετές κατοικίες στη Ζεϊτούν και τη Σετζάια. Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μία μόνο επίθεση σε σπίτι, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ-Αχλί.

Στον νότο, ισραηλινά άρματα μάχης κατέστρεψαν σπίτια στη Χαν Γιούνις. Στο κεντρικό τμήμα, εννέα άμαχοι σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να παραλάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Ισραηλινά τεθωρακισμένα στα σύνορα με την Γάζα
Ισραηλινά τεθωρακισμένα στα σύνορα με την Γάζα / REUTERS / Ammar Awad

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε επίσης οκτώ θανάτους από πείνα και υποσιτισμό, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 235 από την αρχή του πολέμου.

Νέες συνομιλίες στο Κάιρο

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, συναντήθηκε την Τετάρτη στο Κάιρο με Αιγύπτιους μεσολαβητές για να συζητήσουν κατάπαυση του πυρός, την παράδοση βοήθειας και τον τερματισμό των δεινών στη Γάζα.

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για πιθανότητα συνολικής συμφωνίας, στο πλαίσιο της οποίας η Χαμάς θα παραιτηθεί από τη διακυβέρνηση της Γάζας και θα παραδώσει τον οπλισμό της.
Ανώτατο στέλεχος του κινήματος, που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι η Χαμάς είναι «ανοικτή σε όλες τις ιδέες» εφόσον το Ισραήλ αποσυρθεί, αλλά απορρίπτει την παράδοση όπλων πριν από τον τερματισμό της κατοχής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι καλεί τους συμμάχους του να αποτρέψουν οποιαδήποτε «εξαπάτηση» από τη Ρωσία
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας καλεί τους δυτικούς εταίρους του να διατηρήσουν την πίεση προς τη Μόσχα και να μπλοκάρουν κάθε απόπειρα χειραγώγησης πριν από τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν που έχει προγραμματιστεί στην Αλάσκα
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι 1
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τους αστέγους της Ουάσινγκτον: Μετά την εθνοφρουρά έρχονται πρόστιμα και χειροπέδες
Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επικαλούμενος την ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας η οποία σύμφωνα με έρευνες δείχνει πως δεν έχει αυξηθεί και βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 χρόνων
Ντόναλντ Τραμπ 17
Νετανιάχου: «Το Ιράν διατηρεί ακόμη 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου παρά τους βομβαρδισμούς στις πυρηνικές εγκαταστάσεις»
Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ζητά να γίνει επαλήθευση σχετικά με την ποσότητα του ουρανίου που διαθέτει το Ιράν - Η ιρανική κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να αποκαλύψει τα στοιχεία
Μπέντζαμιν Νετανιάχου 6
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Ποια τοποθεσία θα επιλέξουν οι δύο ηγέτες – Τι δείχνει η Ιστορία των συναντήσεων κορυφής στο Άνκορατζ
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κανένα επίσημο στοιχείο για το ακριβές σημείο ή τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς συνάντησης
Εικόνες του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
Ουκρανία: «Καμία παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία» λένε ουκρανοί στρατιώτες – Αμφιβολίες για άμεση εκεχειρία
Στρατιώτες στην περιφέρεια του Χαρκόβου δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τον πόλεμο, απορρίπτοντας κάθε ιδέα παραχώρησης εδαφών, ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν
Μέλη της 65ης Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας των Ουκρανικών Ένοπλων Δυνάμεων στην Ουκρανία 3
Newsit logo
Newsit logo