Γάζα: «Το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει» – Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου που στοχοποιήθηκε σαν τρομοκράτης

Ένας από τους πιο γνωστούς ανταποκριτές του Al Jazeera στη Γάζα, ο Ανάς αλ Σαρίφ, έπεσε νεκρός έπειτα από στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ στη σκηνή που έμενε ο ίδιος μαζί με άλλους 6 δημοσιογράφους.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στόχο στη Γάζα τον Ανάς αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον νεαρό ανταποκριτή «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

Ανέφεραν μέσω Telegram ότι «διεξήγαγαν πλήγμα στοχοποιώντας τον τρομοκράτη Ανάς αλ Σαρίφ, που παρίστανε τον δημοσιογράφο του αλ Τζαζίρα» διατεινόμενες πως «ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπεύθυνος «για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών».

Ο 28χρονος Ανάς αλ Σαρίφ ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Είχε προβλέψει τον θάνατό του

Ο νεαρός Αλ Σαρίφ είχε συντάξει ένα τελευταίο μήνυμα με σαφείς οδηγίες προς την οικογένειά του να το δημοσιεύσει μετά τον θάνατό του. Λίγη ώρα μετά την είδηση θανάτου η οικογένεια ανέβασε στο Twitter, το τελευταίο μήνυμα του Αλ Σαρίφ.

Ο 28χρονος Ανάς κατηγορεί το Ισραήλ για τη δολοφονία του: «Αυτή είναι η διαθήκη μου και το τελευταίο μου μήνυμα. Αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να με φιμώσει».

«Ο Αλλάχ γνωρίζει ότι κατέβαλα κάθε προσπάθεια και αφιέρωσα όλη μου τη δύναμη για να είμαι στήριγμα και φωνή για τον λαό μου, από τότε που άνοιξα τα μάτια μου στον κόσμο, στα σοκάκια του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια. Η ελπίδα μου ήταν ότι ο Αλλάχ θα μου χάριζε ζωή αρκετή ώστε να επιστρέψω με την οικογένειά μου και τους αγαπημένους μου στην πατρίδα μας, στην κατεχόμενη Ασκαλάν (Αλ-Ματζντάλ). Ωστόσο με πρόλαβε το θέλημα του Αλλάχ και η απόφασή Του είναι οριστική. Έζησα τον πόνο σε όλες του τις εκφάνσεις του, γεύτηκα τη δυστυχία και την απώλεια πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς διαστρέβλωση ή παραποίηση – ώστε ο Αλλάχ να δώσει μαρτυρία ενάντια σε όσους έμειναν σιωπηλοί, όσους αποδέχτηκαν τη σφαγή μας, όσους έπνιξαν την ανάσα μας και δεν συγκινήθηκαν από τα διαμελισμένα σώματα των παιδιών και των γυναικών μας, χωρίς να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τη σφαγή που ο λαός μας υφίσταται εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο» σημειώνει.

«Σας εμπιστεύομαι την Παλαιστίνη – το διαμάντι στο στέμμα του μουσουλμανικού κόσμου, τον χτύπο της καρδιάς κάθε ελεύθερου ανθρώπου στη γη. Σας εμπιστεύομαι τον λαό της, τα αδικημένα και αθώα παιδιά της που δεν πρόλαβαν να ονειρευτούν ή να ζήσουν με ασφάλεια και ειρήνη. Τα αγνά τους σώματα συνθλίφτηκαν κάτω από χιλιάδες τόνους ισραηλινών βομβών και πυραύλων, κομματιάστηκαν και σκορπίστηκαν στους τοίχους» τονίζει.

«Σας εμπιστεύομαι να φροντίσετε την οικογένειά μου. Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου κόρη, τη Σαμ, το φως των ματιών μου, που δεν πρόλαβα να δω να μεγαλώνει όπως ονειρευόμουν» προσθέτει.

«Σας εμπιστεύομαι τον αγαπημένο μου γιο, τον Σάλαχ, τον οποίο ήθελα να στηρίξω και να συντροφεύσω στη ζωή, μέχρι να δυναμώσει αρκετά ώστε να σηκώσει το βάρος της αποστολής μου και να τη συνεχίσει» γράφει.

Συνεχίζει μιλώντας για τη μητέρα του: «Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου μητέρα, οι ευλογημένες προσευχές της οποίας με οδήγησαν εδώ. Οι δεήσεις της ήταν το καταφύγιό μου και το φως της μου έδειχνε τον δρόμο. Προσεύχομαι ο Αλλάχ να της δώσει δύναμη και να την ανταμείψει εκ μέρους μου με την καλύτερη ανταμοιβή».

This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings.



Allah knows I gave every effort and all my strength to be a support and a voice for my… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

«Σας εμπιστεύομαι επίσης τη σύντροφο της ζωής μου, την αγαπημένη μου σύζυγο, Ουμ Σάλαχ (Μπαγιάν), από την οποία ο πόλεμος με χώρισε για πολλές μέρες και μήνες. Παρ’ όλα αυτά, έμεινε πιστή στον δεσμό μας, σταθερή σαν τον κορμό μιας ελιάς που δεν λυγίζει – έχοντας πάντοτε υπομονή, εμπιστοσύνη στον Αλλάχ και κουβαλώντας την ευθύνη κατά την απουσία μου με όλη της τη δύναμη και την πίστη» συμπληρώνει.

Καταλήγει γράφοντας: «Μην ξεχάσετε τη Γάζα… Και μην με ξεχάσετε στις ειλικρινείς προσευχές σας για συγχώρεση και αποδοχή»