Κόσμος

Γάζα: Βρετανικά μέσα «βλέπουν» τον Τόνι Μπλερ στην ηγεσία μιας μελλοντικής μεταβατικής αρχής

Ο Τόνι Μπλερ είχε παίξει σημαντικό ρόλο κατά την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός στην Βρετανία, στη Μέση Ανατολή
Ο Τόνι Μπλερ
Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός, Τόνι Μπλερ / Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ ΜΠΕ

Στο προσκήνιο φαίνεται να έρχεται και πάλι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα μπορούσε να παίξει ρόλο σε μία μεταβατική κυβέρνηση στη Γάζα.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο Τόνι Μπλερ μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια μελλοντική μεταβατική αρχή στη Γάζα, η οποία θα συσταθεί στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ.

Μεγάλα βρετανικά μέσα όπως το BBC και το Th Economist, βλέπουν τον Τόνι Μπλερ να είναι ικανός να αναλάβει την ηγεσία της μελλοντικής αυτής αρχής με τη στήριξη του ΟΗΕ και των χωρών του Κόλπου.

Τον ρόλο του μεσολαβητή στη Μέση Ανατολή που έπαιξε ο Τόνι Μπλερ από το 2007 έως το 2015, σχολιάζει η εφημερίδα Financial Times με τον πρώην πρωθυπουργό να φέρεται να ζήτησε να συμμετάσχει στο εποπτικό της συμβούλιο.

Το ίδρυμα του Τόνι Μπλερ, το Tony Blair Institute for Global Change, δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές στο Γαλλικό Πρακτορείο ενώ πηγή προσκείμενη στον πρώην πρωθυπουργό επιβεβαίωσε ότι προετοιμάζει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως δήλωσε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα υποστηρίξει καμιά πρόταση για τον οριστικό εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας και τόνισε ότι οποιαδήποτε μεταβατική αρχή θα μεταβιβάσει μακροπρόθεσμα την εξουσία στην Παλαιστινιακή Αρχή, που έχει την έδρα της στη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το The Economist, το όργανο αυτό που θα ονομαστεί «Διεθνής Μεταβατική Αρχή στη Γάζα» θα ζητήσει την εντολή του ΟΗΕ για να αναγνωριστεί ως «η ανώτατη πολιτική και δικαστική αρχή» για πέντε χρόνια, πριν μεταβιβάσει τον έλεγχο στους Παλαιστίνιους.

Αρχικά το όργανο αυτό θα έχει τη βάση του στην Αίγυπτο, προτού μετακινηθεί στον θύλακα όταν θα πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας, σύμφωνα με το BBC.

Ο Γιόσι Κοέν, πρώην αρχηγός της Μοσάντ, δήλωσε σήμερα στο ραδιόφωνο του BBC ότι του «αρέσει πολύ» η ιδέα αυτή και χαρακτήρισε τον Μπλερ «θαυμάσιο άνθρωπο».

Η προϊστορία του Τόνι Μπλερ στη Μέση Ανατολή

Το 2003, ο Μπλερ είχε βάλει τη Βρετανία στον πόλεμο στο Ιράκ, στο πλευρό των ΗΠΑ, μια απόφαση που επικρίθηκε έντονα στη χώρα του. Ανεξάρτητη διερευνητική επιτροπή είχε αποφανθεί το 2016 ότι και ο ίδιος είχε υπερβάλει σκόπιμα την απειλή που ετίθετο από το ιρακινό καθεστώς.

Στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με το BBC και τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο Τόνι Μπλερ είχε συμμετάσχει σε μια «πολιτική συνάντηση» για «την επόμενη μέρα» στη Γάζα, που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Φεβρουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προκαλέσει αγανάκτηση όταν διατύπωσε την ιδέα να μεταμορφώσει τη Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» εκτοπίζοντας τους Παλαιστίνιους κατοίκους της και θέτοντας το παλαιστινιακό έδαφος υπό αμερικανικό έλεγχο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Η Ρωσία θα ανακοινώσει μια πολύ καλή πρόταση για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία», λέει ο Λουκασένκο
«Για να μην χάσει όλη την Ουκρανία ο Ζελένσκι δεν θα πρέπει μόνο να διαπραγματευτεί αλλά και να συμφωνήσει με τους ευνοϊκούς όρους που έχουν εγκριθεί από τους Αμερικανούς»
Λουκασένκο
Ο Νετανιάχου με κωδικό QR στο πέτο κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ: Οδηγεί σε site με πλάνα από τη σφαγή της Χαμάς
Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο σύνδεσμος είναι προσβάσιμος μόνο εκτός Ισραήλ, ένας περιορισμός που το γραφείο του πρωθυπουργού έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για διεθνή προώθηση
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου απευθύνεται στην 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη
Δύο ανήλικοι στην Ολλανδία κατηγορούνται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Ρωσίας
Οι ανήλικοι κυκλοφορούσαν σε περιοχές της Χάγης όπου βρίσκονται τα γραφεία της ευρωπαϊκής αστυνομίας Europol και της υπηρεσίας δικαστικής συνεργασίας Eurojust, καθώς και πολλές πρεσβείες, κρατώντας μία συσκευή που αποθηκεύει δεδομένα που στέλνονται μέσω ψηφιακών δικτύων
REUTERS
Ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου πλήρωσε εγγύηση αποφυλάκισης άνω των 14 εκ. δολαρίων
Πρόκειται για ποσό ρεκόρ στα χρονικά του Λιβάνου, καθιστώντας δυνατή την απελευθέρωση του Ριάντ Σαλαμέ που κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση χρημάτων και παρέμεινε υπό κράτηση για ένα χρόνο
Ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου, Ριάντ Σαλαμέ
Η Ουγγαρία διαψεύδει τις καταγγελίες της Ουκρανίας για παραβιάσεις από drones – Ο Ζελένσκι «έχει τρελαθεί με την αντιουγγρική εμμονή του»
Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι, «ύποπτα drones, πραγματοποιούσαν ενδεχομένως αναγνωριστικές πτήσεις στις βιομηχανίες των μεθοριακών περιοχών της Ουκρανίας»
Drone
Newsit logo
Newsit logo