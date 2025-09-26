Γάζα: Βρετανικά μέσα «βλέπουν» τον Τόνι Μπλερ στην ηγεσία μιας μελλοντικής μεταβατικής αρχής

Στο προσκήνιο φαίνεται να έρχεται και πάλι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα μπορούσε να παίξει ρόλο σε μία μεταβατική κυβέρνηση στη Γάζα.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο Τόνι Μπλερ μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια μελλοντική μεταβατική αρχή στη Γάζα, η οποία θα συσταθεί στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ.

Μεγάλα βρετανικά μέσα όπως το BBC και το Th Economist, βλέπουν τον Τόνι Μπλερ να είναι ικανός να αναλάβει την ηγεσία της μελλοντικής αυτής αρχής με τη στήριξη του ΟΗΕ και των χωρών του Κόλπου.

Τον ρόλο του μεσολαβητή στη Μέση Ανατολή που έπαιξε ο Τόνι Μπλερ από το 2007 έως το 2015, σχολιάζει η εφημερίδα Financial Times με τον πρώην πρωθυπουργό να φέρεται να ζήτησε να συμμετάσχει στο εποπτικό της συμβούλιο.

Το ίδρυμα του Τόνι Μπλερ, το Tony Blair Institute for Global Change, δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές στο Γαλλικό Πρακτορείο ενώ πηγή προσκείμενη στον πρώην πρωθυπουργό επιβεβαίωσε ότι προετοιμάζει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως δήλωσε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα υποστηρίξει καμιά πρόταση για τον οριστικό εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας και τόνισε ότι οποιαδήποτε μεταβατική αρχή θα μεταβιβάσει μακροπρόθεσμα την εξουσία στην Παλαιστινιακή Αρχή, που έχει την έδρα της στη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το The Economist, το όργανο αυτό που θα ονομαστεί «Διεθνής Μεταβατική Αρχή στη Γάζα» θα ζητήσει την εντολή του ΟΗΕ για να αναγνωριστεί ως «η ανώτατη πολιτική και δικαστική αρχή» για πέντε χρόνια, πριν μεταβιβάσει τον έλεγχο στους Παλαιστίνιους.

Αρχικά το όργανο αυτό θα έχει τη βάση του στην Αίγυπτο, προτού μετακινηθεί στον θύλακα όταν θα πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας, σύμφωνα με το BBC.

Ο Γιόσι Κοέν, πρώην αρχηγός της Μοσάντ, δήλωσε σήμερα στο ραδιόφωνο του BBC ότι του «αρέσει πολύ» η ιδέα αυτή και χαρακτήρισε τον Μπλερ «θαυμάσιο άνθρωπο».

Η προϊστορία του Τόνι Μπλερ στη Μέση Ανατολή

Το 2003, ο Μπλερ είχε βάλει τη Βρετανία στον πόλεμο στο Ιράκ, στο πλευρό των ΗΠΑ, μια απόφαση που επικρίθηκε έντονα στη χώρα του. Ανεξάρτητη διερευνητική επιτροπή είχε αποφανθεί το 2016 ότι και ο ίδιος είχε υπερβάλει σκόπιμα την απειλή που ετίθετο από το ιρακινό καθεστώς.

Στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με το BBC και τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο Τόνι Μπλερ είχε συμμετάσχει σε μια «πολιτική συνάντηση» για «την επόμενη μέρα» στη Γάζα, που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Φεβρουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προκαλέσει αγανάκτηση όταν διατύπωσε την ιδέα να μεταμορφώσει τη Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» εκτοπίζοντας τους Παλαιστίνιους κατοίκους της και θέτοντας το παλαιστινιακό έδαφος υπό αμερικανικό έλεγχο.