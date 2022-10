Στον απόηχο της ανατίναξης στη γέφυρα της Κριμαίας ο Βλαντιμίρ Πούτιν συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας. Ως αποτέλεσμα της ισχυρότατης έκρηξης, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν – ο οδηγός του φορτηγού και δύο επιβαίνοντες σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Επιπλέον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέθεσε τον πλήρη έλεγχο της γέφυρας της Κριμαίας στην FSB, ενώ περισσότερες οδηγίες αναμένεται να δοθούν κατά τη σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Ρώσο Πρόεδρο στη Μόσχα τη Δευτέρα (10.10.2022).

Για την κρίσιμη σύσκεψη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σχετικά στο ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS την Κυριακή (09.10.2022):

«Αύριο (σ.σ. 10.10.2022) ο Πρόεδρος έχει προγραμματιστεί να έχει συνάντηση με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας», είπε.

Ο Πεσκόφ δεν διευκρίνισε, ωστόσο, εάν η κατάσταση με τη γέφυρα της Κριμαίας θα συζητηθεί στη συνάντηση. «Θα σας ενημερώσουμε μετά τα αποτελέσματα [της συνάντησης]», σημείωσε.

Ήταν πρωί του Σαββάτου (08.10.2022), όταν ένα φορτηγό εξερράγη στη γέφυρα της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν δύο τμήματα του οδικού άξονα προς τα ανατολικά.

Η στιγμή της τρομερής έκρηξης:

Εξαιτίας της έκρηξης, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μετά το περιστατικό συστάθηκε κυβερνητική επιτροπή υπό την προεδρία του Ρώσου αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Marat Khusnullin. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στη γέφυρα, η οποία άνοιξε και πάλι εν μέρει για λεωφορεία και αυτοκίνητα.

Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν ανέθεσε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της χώρας την επίβλεψη της γέφυρας της Κριμαίας.

Η συγκεκριμένη γέφυρα έχει κομβική σημασία. Αφενός αποτελεί σύμβολο της προσάρτησης της Κριμαίας στη Ρωσία το 2014 και αφετέρου αποτελεί τον δίαυλο ανεφοδιασμού των στρατευμάτων που βρίσκονται στη νότια Ουκρανία.

Σε ανάλυσή του την Κυριακή (10.10.2022), το βρετανικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η έκρηξη έχει σημαντικό αντίκτυπο που θα «αγγίξει» τον ίδιο τον Ρώσο ηγέτη. Σύμφωνα με το Λονδίνο, «οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη χωρητικότητα της γέφυρας θα έχει πολύ πιθανόν σημαντικό αντίκτυπο στην ήδη δύσκολη ικανότητα της Ρωσίας να διατηρήσει τις δυνάμεις της στη νότια Ουκρανία».

Russia ramped up security on its only bridge to Crimea after a huge blast destroyed sections of it on 8th Oct.

