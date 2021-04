Ήταν 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) της 24ης Απριλίου 2021, όταν ο Τζο Μπάιντεν έγραψε ιστορία, ανακοινώνοντας ότι αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, ανήμερα της θλιβερής επετείου.

«Ο αμερικανικός λαός τιμά όλους εκείνους τους Αρμένιους που χάθηκαν στη γενοκτονία που ξεκίνησε 106 χρόνια πριν σήμερα» είπε ο Μπάιντεν σε μία ιστορική δήλωση. «Αυτές τις δεκαετίες οι Αρμένιοι μετανάστες έχουν εμπλουτίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με αμέτρητους τρόπους, αλλά δεν έχουν ξεχάσει ποτέ την τραγική ιστορία (…) Τιμούμε την ιστορία τους. Βλέπουμε αυτόν τον πόνο. Επιβεβαιώνουμε την ιστορία. Το κάνουμε αυτό για να μην κατηγορούμε, αλλά βεβαιωθείτε ότι αυτό που συνέβη δεν επαναλαμβάνεται ποτέ», ανέφερε, μεταξύ άλλων. (Διαβάστε εδώ όλη τη δήλωση του)

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τζο Μπάιντεν εκπλήρωσε την υπόσχεση που έδωσε στους Αρμένιους της Αμερικής στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τους, και έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που χρησιμοποίησε τον όρο “γενοκτονία” μετά τον Ρόναλντ Ρήγκαν, ο οποίος είχε αναφερθεί στη «Γενοκτονία των Αρμενίων» σε μια διακήρυξη (1981) για τα θύματα του Ναζιστικού Ολοκαυτώματος.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η απόφαση Μπάιντεν προκάλεσε… σεισμό στην Τουρκία, που το τελευταίο 24ωρο ήταν σε… αναμμένα κάρβουνα. Κι αυτό, διότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την παραμονή της “μαύρης” επετείου, του ανακοίνωσε την πρόθεση του να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Η απόφαση “σταθμός” των ΗΠΑ ανοίγει πλέον το δρόμο και για περαιτέρω αναγνωρίσεις ή και προσφυγές σε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι χαρακτηριστικό, πως η Jerusalem Post σε δημοσίευμα της προτρέπει τον Μπάιντεν να αναγνωρίσει τις Γενοκτονίες των Ελλήνων και των Ασσύριων.

Biden reportedly plans to classify Ottoman Turkey's genocide of the Armenians as a genocide.

Wonder if Biden plans to address Ottoman Turkey’s genocide of Greeks and Assyrians.

From my 2019 book review of The genocide of Anatolia’s Christians:https://t.co/IPMYMGNVSY