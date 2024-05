Γεωργία: Σκηνές χάους στην Τιφλίδα – Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο Κοινοβούλιο για το νομοσχέδιο που αφορά τους «ξένους πράκτορες»

Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στη Γεωργία καθώς το Κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε σήμερα Τρίτη (14.5.24) το νομοσχέδιο περί «ξένων πρακτόρων» που έχει προκαλέσει πολιτική κρίση στη χώρα.

Το Κοινοβούλιο, εν μέσω διαδηλώσεων στην Τιφλίδα, ενέκρινε σήμερα Τρίτη στην τρίτη και τελική ψηφοφορία επί του συνόλου το νομοσχέδιο.

Στο νομοσχέδιο μπορεί να ασκήσει βέτο η πρόεδρος της Γεωργίας, Σαλομέ Ζουραμπισβίλι. Το Κοινοβούλιο μπορεί ωστόσο να το παρακάμψει με τη διεξαγωγή μιας επιπρόσθετης ψηφοφορίας.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, κυβερνητικοί βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια με συναδέλφους τους της αντιπολίτευσης.

🔴 During the third hearing of the Russian Law in the Parliament of Georgia, Rima Beradze, an MP from the ruling party, physically assaulted opposition MP Paata Manjgaladze#NoToRussianLaw #RussianLaw #TbilisiProtests #GeorgiaProtests #Georgia #Tbilisi pic.twitter.com/F49MSyEu2i