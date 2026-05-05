Οτσαλάν: Να δοθεί επίσημο status στον φυλακισμένο ηγέτη του PKK, ζήτησε ο εθνικιστής Ντεβλέτ Μπαχτσελί

Ο ακροδεξιός σύμμαχος του Ερντογάν θεωρεί ότι αυτή η κίνηση «εξυπηρετεί τον στόχο μιας Τουρκίας απαλλαγμένης από την τρομοκρατία»
Πανό με τον Οτσαλάν σε συγκέντρωση υποστηρικτών του / REUTERS / Tolga Uluturk / File Photo
Ο ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος της Τουρκίας (MHP) Ντεβλέτ Μπαχτσελί έκανε μια σημαντική πρόταση για τον Αμπντουλάχ Οτσαλάντ, για να προωθηθεί η ειρηνευτική διαδικασία με στόχο τον τερματισμό της μακρόχρονης σύγκρουσης με το εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, σύμμαχος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με το PKK, μίλησε σήμερα (05.05.20260 στο τουρκικό κοινοβούλιο, αφού φιλοκούρδοι βουλευτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι κινείται πολύ αργά.

«Αν υπάρχει έλλειψη status για τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν, αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο που θα ωφελεί ξεκάθαρα την Τουρκική Δημοκρατία και θα εξυπηρετεί τον στόχο μιας Τουρκίας απαλλαγμένης από την τρομοκρατία», είπε ο Μπαχτσελί.

«Για να τελειώσουν αυτές οι συζητήσεις, προτείνω να αποκαλείται “Γραφείο Ειρηνευτικής Διαδικασίας και Συντονισμού Πολιτικής”», είπε ο Μπαχτσελί, προσθέτοντας πως «ο ιδρυτικός ηγέτης του PKK θα πρέπει να υπηρετεί υπό έναν καθορισμένο ρόλο».

Το PKK, που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σταμάτησε τις επιθέσεις το 2025 και είπε τον Μάιο ότι αποφάσισε να διαλυθεί και να βάλει τέλος στον ένοπλο αγώνα, έπειτα από έκκληση τον Φεβρουάριο του 2025 του Οτσαλάν, που είναι φυλακισμένος στην Τουρκία από το 1999.

Ωστόσο, η αντιπαράθεση για τα επόμενα βήματα παραμένει, με την Άγκυρα να λέει ότι ο αφοπλισμός πρέπει να επαληθευτεί πριν ακολουθήσουν άλλα νομικά ή πολιτικά μέτρα, ενώ Κούρδοι πολιτικοί έχουν ζητήσει πιο γρήγορες μεταρρυθμίσεις.

«Τα επόμενα (βήματα) θα πρέπει να είναι πολιτικές και νομικές ρυθμίσεις», είπε ο Μπαχτσελί και πρόσθεσε πως προτάσεις από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα θα πρέπει να συζητηθούν.

Η σύγκρουση, που ξέσπασε το 1984, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 40.000 ανθρώπων και είχε παράπλευρες συνέπειες στο Ιράκ και στη Συρία.

