«Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο πετρελαιοφόρα του Ιράν», λένε ιρανικά μέσα

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, καθώς οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα και τα οδηγούν στην στρατιωτική βάση του Ντιέγκο Γκαρσία, αναφέρουν τοπικά μέσα της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει πως στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ σε πλοία που προέρχονται ή κατευθύνονται σε ιρανικά λιμάνια, δύο πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν κατασχέθηκαν και μεταφέρονται στην στρατιωτική βάση.

Κατά το πρακτορείο Fars, οι σταθμοί παρακολούθησης πλοίων είχαν επιβεβαιώσει νωρίτερα την κίνηση των δύο πετρελαιοφόρων προς τον Ινδικό ωκεανό.

Two oil tankers attributed to Iran, seized by the U.S. under sanctions enforcement, are being moved to the U.S. military base at Diego Garcia, per Iranian reports. — Open Source Intel (@Osint613) May 5, 2026

Τα συστήματα επικοινωνίας που διαθέτουν και τα δύο πετρελαιοφόρα είναι πλέον απενεργοποιημένα.

Reports in Iran: ‘Transfer of stolen Iranian oil tankers to Diego Garcia base



Reports indicate that 2 oil tankers attributed to Iran, which were seized under the pretext of blockade by the US, have moved towards the US military base Diego Garcia.’ — CGTN Europe (@CGTNEurope) May 5, 2026

Το περιστατικό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τον αμερικανικό στρατό.

Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη με την εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης να κρέμεται από μία κλωστή και την παγκόσμια οικονομία να καταρρέει όσο ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ.

