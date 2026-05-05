Κόσμος

«Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο πετρελαιοφόρα του Ιράν», λένε ιρανικά μέσα

Τα συστήματα επικοινωνίας και των δύο πλοίων είναι απενεργοποιημένα
Πλοία
Εικόνα αρχείου / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, καθώς οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα και τα οδηγούν στην στρατιωτική βάση του Ντιέγκο Γκαρσία, αναφέρουν τοπικά μέσα της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει πως στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ σε πλοία που προέρχονται ή κατευθύνονται σε ιρανικά λιμάνια, δύο πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν κατασχέθηκαν και μεταφέρονται στην στρατιωτική βάση.

Κατά το πρακτορείο Fars, οι σταθμοί παρακολούθησης πλοίων είχαν επιβεβαιώσει νωρίτερα την κίνηση των δύο πετρελαιοφόρων προς τον Ινδικό ωκεανό.

 

Τα συστήματα επικοινωνίας που διαθέτουν και τα δύο πετρελαιοφόρα είναι πλέον απενεργοποιημένα.

 

Το περιστατικό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τον αμερικανικό στρατό.

Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη με την εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης να κρέμεται από μία κλωστή και την παγκόσμια οικονομία να καταρρέει όσο ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
98
83
73
61
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φρίκη στη Νότια Αφρική: Αγνοούμενος ξενοδόχος εντοπίστηκε μέσα στον κροκόδειλο που ανέσυρε αστυνομικός – Βρέθηκαν 12 παπούτσια στην κοιλιά του
Ο 59χρονος είχε παρασυρθεί από ορμητικά νερά ποταμού σε γέφυρα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και ο κροκόδειλος να τον καταβροχθίσει - Κινηματογραφική ανάσυρση του ζώου από την αστυνομία
Εναέρια επιχείρηση ανάκτησης σορού άνδρα που τον κατασπάραξε κροκόδειλος σε ποτάμι της Νοτίου Αφρικής
CNN: ΗΠΑ και Ισραήλ ετοιμάζονται για νέες επιθέσεις στο Ιράν – Στόχος ενεργειακές υποδομές και πρόσωπα «κλειδιά»
Η πρόθεση θα ήταν να διεξαχθεί μια σύντομη πολεμική εκστρατεία για να πιεστεί το Ιράν σε περαιτέρω παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, λέει το δημοσίευμα
Ισραηλινά stealth μαχητικά τύπου F-35I
Ντόρις Φίσερ: Η πρωτοπόρος συνιδρύτρια της Gap που έφερε επανάσταση στο casual ντύσιμο – Από ένα τζιν ξεκίνησαν όλα
Η Ντόρις Φίσερ πέθανε σε ηλικία 94 ετών - Σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν εκείνη που εμπνεύστηκε το όνομα «Gap», ως αναφορά στο «generation gap» (χάσμα γενεών) μεταξύ γονιών και παιδιών
Οι ιδρυτές της GAP, Ντόρις και Ντον Φίσερ
Newsit logo
Newsit logo