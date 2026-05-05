Ντόρις Φίσερ: Η πρωτοπόρος συνιδρύτρια της Gap που έφερε επανάσταση στο casual ντύσιμο – Από ένα τζιν ξεκίνησαν όλα

Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή η Ντόρις Φίσερ, συνιδρύτρια του εμβληματικού brand Gap, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που σημάδεψε την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας αλλά και τη φιλανθρωπία. Η είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο της εταιρείας ρούχων, ο οποίος ανέφερε ότι η Φίσερ «έφυγε ειρηνικά το Σάββατο, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια.

Η ιστορία της Gap ξεκίνησε το 1969, όταν ο σύζυγός της, Ντον Φίσερ, δεν μπορούσε να βρει ένα τζιν που να του ταιριάζει. Από αυτή τη φαινομενικά ασήμαντη δυσκολία του Ντον Φίσερ, γεννήθηκε μια ιδέα που, μαζί με τη σύζυγό του Ντόρις, εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους κολοσσούς της παγκόσμιας μόδας.

Μαζί αποφάσισαν να ανοίξουν το πρώτο τους κατάστημα στο Σαν Φρανσίσκο, που αρχικά πουλούσε μόνο τζιν Levi’s και δίσκους βινυλίου. Από αυτή τη μικρή αρχή γεννήθηκε ένας κολοσσός που άλλαξε τον τρόπο που ντύνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Με την πάροδο των δεκαετιών, η Gap εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο όμιλο με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια και περισσότερα από 3.500 καταστήματα διεθνώς, δημιουργώντας brands όπως η Banana Republic και η Old Navy και αλλάζοντας τον τρόπο που ο κόσμος αντιλαμβανόταν το casual ντύσιμο.