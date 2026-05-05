Ντόρις Φίσερ: Η πρωτοπόρος συνιδρύτρια της Gap που έφερε επανάσταση στο casual ντύσιμο – Από ένα τζιν ξεκίνησαν όλα

Οι ιδρυτές της GAP, Ντόρις και Ντον Φίσερ
Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή η Ντόρις Φίσερ, συνιδρύτρια του εμβληματικού brand Gap, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που σημάδεψε την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας αλλά και τη φιλανθρωπία. Η είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο της εταιρείας ρούχων, ο οποίος ανέφερε ότι η Φίσερ «έφυγε ειρηνικά το Σάββατο, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια.

Η ιστορία της Gap ξεκίνησε το 1969, όταν ο σύζυγός της, Ντον Φίσερ, δεν μπορούσε να βρει ένα τζιν που να του ταιριάζει. Από αυτή τη φαινομενικά ασήμαντη δυσκολία του Ντον Φίσερ, γεννήθηκε μια ιδέα που, μαζί με τη σύζυγό του Ντόρις, εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους κολοσσούς της παγκόσμιας μόδας.

Μαζί αποφάσισαν να ανοίξουν το πρώτο τους κατάστημα στο Σαν Φρανσίσκο, που αρχικά πουλούσε μόνο τζιν Levi’s και δίσκους βινυλίου. Από αυτή τη μικρή αρχή γεννήθηκε ένας κολοσσός που άλλαξε τον τρόπο που ντύνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Με την πάροδο των δεκαετιών, η Gap εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο όμιλο με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια και περισσότερα από 3.500 καταστήματα διεθνώς, δημιουργώντας brands όπως η Banana Republic και η Old Navy και αλλάζοντας τον τρόπο που ο κόσμος αντιλαμβανόταν το casual ντύσιμο.

Η Ντόρις Φίσερ με τον σύζυγό της Ντον / Photo by BILLY FARRELL / Patrick McMullan via Getty Images

Η Ντόρις Φίσερ υπήρξε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες η fashion merchandiser της εταιρεία – δηλαδή ο άνθρωπος που ρυθμίζει το πώς παρουσιάζονται τα προϊόντα μιας εταιρείας σε ένα κατάστημα - διαμορφώνοντας τη δημιουργική της ταυτότητα, ενώ ο σύζυγός της είχε αναλάβει τη διοικητική και επιχειρηματική ανάπτυξη.

Η ίδια, σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν εκείνη που εμπνεύστηκε και το όνομα «Gap», ως αναφορά στο «generation gap» μεταξύ γονιών και παιδιών.

Τζιν, λευκά μπλουζάκια, σαφάρι μπουφάν και χακί φούτερ: κομψά αλλά και casual έτοιμα ρούχα έγιναν προσβάσιμα σε λογικές τότε τιμές σε καταστήματα που βρίσκονται στην καρδιά της αμερικανικής αγοράς.

«Έζησε με αξίες, σκοπό και ακεραιότητα και πίστευε ότι η συνεργασία κάνει τη ζωή πιο πλούσια», ανέφερε η οικογένειά της σε ανακοίνωση. «Ως μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά, η αγάπη της διαμόρφωσε γενιές».

GAP logo / AP Photo / Eric Risberg,File

Ο σημερινός CEO της Gap, Ρίτσαρντ Ντίκσον, τη χαρακτήρισε «μοναδική» και «πραγματική πρωτοπόρο σε μια εποχή που κάτι τέτοιο για τις γυναίκες επιχειρηματίες ήταν εξαιρετικά σπάνιο».

Πέρα από τη μόδα, η Φίσερ άφησε ισχυρό αποτύπωμα και στον χώρο της τέχνης και της φιλανθρωπίας.

Μαζί με τον σύζυγό της συγκέντρωσε μία από τις σημαντικότερες συλλογές σύγχρονης τέχνης στις ΗΠΑ, ενώ το 2009 η οικογένεια δώρισε περισσότερα από 1.100 έργα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο.

Παράλληλα, υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια της εκπαίδευσης, συμμετέχοντας στο δίκτυο σχολείων KIPP, που προσφέρει ευκαιρίες σε μαθητές από υποβαθμισμένες περιοχές.

Γεννημένη το 1931 στο Σαν Φρανσίσκο και απόφοιτος του Στάνφορντ, η Ντόρις Φίσερ αφήνει πίσω της τρεις γιους, δέκα εγγόνια και δεκατρία δισέγγονα, αλλά και μια επιχειρηματική και πολιτιστική παρακαταθήκη που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της αμερικανικής μόδας.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζήτησε τυχόν δωρεές να διατεθούν για τις ανάγκες αυτών των φιλανθρωπικών έργων.

