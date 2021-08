Μια Αφγανή έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι μέσα σε αεροπορικό αεροσκάφος, καπό το Αφγανιστάν με προορισμό τη Γερμανία το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, η έγκυος γυναίκα είχε καταφέρει να επιβιβαστεί σε αμερικανικό αεροσκάφος από το Αφγανισταν, όταν – κατά τη διάρκεια της πτήσης – την έπιασαν οι πόνοι.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους «αποφάσισε τότε να πετάξει σε χαμηλότερο ύψος προκειμένου να αυξήσει την πίεση στο αεροσκάφος, γεγονός που επέτρεψε (…) να σωθεί η ζωή της μητέρας», έγραψε η αμερικανική διοίκηση αερομεταφορών στο Twitter.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o