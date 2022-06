Ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος στο δυτικό Βερολίνο και συγκεκριμένα σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους, την οδό Tauentzienstrasse, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και ακόμη 8 να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ένα αυτοκίνητο μάρκας Renault έπεσε πάνω σε πλήθος που καθόταν σε καφετέρια του δυτικού Βερολίνου κοντά στον σταθμό «Zoo». Από τη σφοδρή σύγκρουση ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον άλλοι 8 τραυματίστηκαν. Αξίζει να σημειωθεί, πως υπάρχουν πληροφορίες ακόμα και για 30 τραυματίες.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα που οδηγούσε το μικρό αυτοκίνητο.

Όπως όλα δείχνουν το αυτοκίνητο για άγνωστο λόγο ξέφυγε της πορείας του και αφού παρέσυρε ανθρώπους που κάθονταν σε καφετέρια, καρφώθηκε σε βιτρίνα καταστήματος.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως ακόμα δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για επίθεση ή για ατύχημα: «Ένας άνδρας πιστεύεται ότι έπεσε πάνω σε ένα πλήθος ανθρώπων. Δεν είναι ακόμη γνωστό αν πρόκειται για ατύχημα ή για σκόπιμη ενέργεια».

Οι φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το σημείο είναι σοκαριστικές.

Αξίζει να σημειωθεί πως η νέα επίθεση σημειώθηκε κοντά στο σημείο της φονικής επίθεσης της 19ης Δεκεμβρίου 2016, όταν ο Άνις Άμρι, ένας Τυνήσιος αιτών άσυλο με δεσμούς με ισλαμιστικές οργανώσεις, κατέλαβε ένα φορτηγό, σκότωσε τον οδηγό του και το έριξε πάνω σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά, με αποτέλεσμα να σκοτώσει 11 ανθρώπους και να τραυματίσει δεκάδες άλλους.

