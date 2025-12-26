Γερμανία: «Δεν θα συμμετέχουμε στην ειρηνευτική δύναμη για τη Γάζα – Έχουμε ειδική σχέση με το Ισραήλ»

Για τον ρόλο που θα παίξει η Γερμανία στη Γάζα στο πλαίσιο εφαρμογής της επόμενης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μίλησε σήμερα (26.12.2025) ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας σε δηλώσεις που έκανε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία επιθυμεί πάντως να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της περιοχής, αλλά ο στρατός της δεν θα πάει στη Γάζα.

Ειδικότερα, η Γερμανία δεν σκοπεύει προς το παρόν να συμμετάσχει σε διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στην Λωρίδα της Γάζας, καθώς μια τέτοια δύναμη θα πρέπει πιθανόν να καταφύγει ακόμη και σε στρατιωτικά μέσα.

Σύμφωνα με την επικείμενη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, «μια τέτοια δύναμη δεν είναι απλώς μια δύναμη διαμεσολάβησης, αλλά πρέπει επίσης να είναι σε θέση, εάν χρειαστεί, να εδραιώσει την ασφάλεια με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πολλοί δεν μπορούν να φανταστούν Γερμανούς στρατιώτες να το κάνουν αυτό – ειδικά σε αυτήν την περιοχή. Δεν θα συμμετάσχουμε λοιπόν στη δύναμη σταθεροποίησης στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ.

Η επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα

Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνισε ότι το Βερολίνο είναι έτοιμο να συμβάλει εποικοδομητικά στις δομές οι οποίες περιγράφονται στο σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Γερμανία πάντως, δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη πρόσκληση για συμμετοχή π.χ. στο Συμβούλιο Ειρήνης, η δημιουργία του οποίου προβλέπεται από το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ.

Η β’ φάση του ειρηνευτικού σχεδίου προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, η οργάνωση ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά να παραδώσει τα όπλα της.

«Θα ήταν σημαντικό να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε πολύ σύντομα με την ανασυγκρότηση της Γάζας», είπε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών και προειδοποίησε για τον κίνδυνο παγίωσης μιας κατάστασης, όπου μια περιοχή θα ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό και μια άλλη από την Χαμάς.

«Η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας σε αυξανόμενους αριθμούς – αλλά όχι ακόμη επαρκώς. Έχουν ανοίξει περισσότερα συνοριακά περάσματα και η πρόσβαση από την Ιορδανία έχει σαφώς βελτιωθεί. Συνολικά ωστόσο η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική.

Η Δυτική Όχθη και η ειδική σχέση με το Ισραήλ

Η Γερμανία διατηρεί ειδική σχέση με το Ισραήλ και έχει ειδική ευθύνη έναντι του κράτους του, λόγω του Ολοκαυτώματος, υπογράμμισε ο υπουργός και απηύθυνε επίσης έκκληση προς κάθε κατεύθυνση για υπομονή στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου: «Είμαστε ακόμη πολύ μακριά από την έναρξη μιας προσπάθειας ανασυγκρότησης της Γάζας και τα κράτη της περιοχής πρέπει να συμβάλουν και με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους».

Ο υπουργός επέκρινε επίσης την προοπτική δημιουργίας νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι οργανισμοί βοήθειας, οι οποίοι υποστηρίζονται επίσης από τη Γερμανία, χρειάζονται επειγόντως πρόσβαση», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ και επέκρινε την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης περί δημιουργίας 19 νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη.

«Μακροπρόθεσμα, το Ισραήλ και η ασφάλειά του θα εξυπηρετούνταν καλύτερα από μια λύση δύο κρατών. Η επέκταση των οικισμών απειλεί όμως να καταστήσει αυτή την προοπτική αδύνατη», τόνισε.