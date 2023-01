Σοκ στη Γερμανία από την επίθεση ενός άνδρα με μαχαίρι σε επιβάτες τρένου που εκτελούσε δρομολόγιο από το Κίελο προς το Αμβούργο με τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμής 2 νεκρούς.

Ο άνδρας για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους επιτέθηκε στους επιβάτες του τρένου λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι τοπική ώρα, με αποτέλεσμα να έχουν πεθάνει δυο άνθρωποι και αρκετοί ακόμη να έχουν τραυματιστεί.

Η αστυνομία έχει θέσει υπό κράτηση έναν ύποπτο, όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild, ενώ μεγάλο μέρος του σταθμού Brokstedt και υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια, ενώ στο σημείο βρίσκεται μεγάλη αστυνομική δύναμη.

BREAKING 🇩🇪 : A knife attack on a train going from Kiel to Hamburg in #Germany



Multiple people injured following knife attack on train between Kiel and Hamburg, #Germany, police say; suspect reportedly arrested in Brokstedt pic.twitter.com/WyxiCllVP0