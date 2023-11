Η υπόθεση της ομηρίας μιας 4χρονης από τον πατέρα της μέσα στο αεροδρόμιο του Αμβούργου στη Γερμανία, που ξεκίνησε από χθες (4.11.2023), αλλά ευτυχώς έφτασε σε αίσιο τέλος σήμερα, έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά για την ασφάλεια του αερολιμένα.

Η γερμανική αστυνομία τερμάτισε σήμερα το περιστατικό ομηρείας με έναν πατέρα που κράτησε την 4χρονη κόρη του σε αυτοκίνητο στην πίστα του αεροδρομίου του Αμβούργου για περίπου 18 ώρες, εγείροντας ερωτήματα για την ασφάλεια του αεροδρομίου.

«Η κατάσταση ομηρείας τελείωσε, ο άνδρας άφησε το αυτοκίνητο με την κόρη του και συνελήφθη χωρίς αντίσταση από την αστυνομία», ανέφερε η τοπική αστυνομία στο X (πρώην Twitter), διευκρινίζοντας ότι το παιδί «εμφανίζεται καλά στην υγεία του».

Το περιστατικό συνδέεται με μια διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού που είχε ο άνδρας αυτός με την μητέρα του κοριτσιού και ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου γύρω στις 20:00 τοπική ώρα.

Ο άνδρας, ηλικίας 35 ετών, κράτησε την 4χρονη κόρη μέσα στο αυτοκίνητό του το οποίο το στάθμευσε δίπλα σε αεροσκάφος της Turkish Airlines, αφού εισέβαλε στο αεροδρόμιο σπάζοντας με το αυτοκίνητό του την μπάρα στην πύλη του αεροδρομίου και φθάνοντας στην πίστα.

Πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και εκτόξευσε δύο φλεγόμενες φιάλες, που έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Ο 35χρονος ήθελε να του επιτραπεί να πετάξει για την Τουρκία με την κόρη του, την οποία είχε προηγουμένως απαγάγει από το σπίτι της συζύγου του στο Στάντε, περίπου 30 χιλιόμετρα από το Αμβούργο.

NEW: A gunman enters the tarmac with his car at Hamburg Airport, Germany. One fires in the air before parking his car under a plane and pouring petrol all over and setting it on fire. Takeoffs and landings are suspended at the airport. pic.twitter.com/Iws23kvOW1