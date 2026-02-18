Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Γερμανία: Κυβερνοεπίθεση «χτύπησε» τους σιδηροδρόμους – Αποκαταστάθηκε η λειτουργία τους

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να δώσει πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς δράστες
Κυβερνοεπίθεση - Κυβερνοασφάλεια
REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

Νέο περιστατικό με κυβερνοεπίθεση σε κομβικές υποδομές και εγκαταστάσεις στη Γερμανία προκάλεσε χθες Τρίτη (17.02.2026) τεράστια προβλήματα και ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες.

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν σήμερα (18.02.2026) ότι τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στο σύστημα κρατήσεων εισιτηρίων των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) αποδίδονται σε κυβερνοεπίθεση.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της DB, επρόκειτο για επίθεση DDoS (Distributed Denial of Service) με στόχο τα συστήματα πληροφορικής, η οποία προκάλεσε επί ώρες εκτεταμένα προβλήματα στην αναζήτηση πληροφοριών δρομολογίων και στην αγορά εισιτηρίων μέσω των ιστοσελίδων DB Navigator και bahn.de., οι οποίες εμφανίζονταν στους χρήστες ως εκτός σύνδεσης.

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ακόμη ότι η ομαλή λειτουργία των συστημάτων της έχει πλέον αποκατασταθεί και ότι η επίθεση ερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να δώσει πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς δράστες.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στο εδώλιο ο ορειβάτης που άφησε την σύντροφό του να πεθάνει στην κορυφή του ψηλότερου βουνού της Αυστρίας - Στο πλευρό του η μητέρα της
«Με εξοργίζει το πώς παρουσιάζεται η Κέρστιν σαν μια μικρή αθώα που την έσυραν στο βουνό. Και θεωρώ άδικο τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο φίλος της»
Ο ορειβάτης που άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει στο ψηλότερο βουνό της Αυστρίας
