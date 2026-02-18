Γερμανία: Κυβερνοεπίθεση «χτύπησε» τους σιδηροδρόμους – Αποκαταστάθηκε η λειτουργία τους

Νέο περιστατικό με κυβερνοεπίθεση σε κομβικές υποδομές και εγκαταστάσεις στη Γερμανία προκάλεσε χθες Τρίτη (17.02.2026) τεράστια προβλήματα και ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες.

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν σήμερα (18.02.2026) ότι τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στο σύστημα κρατήσεων εισιτηρίων των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) αποδίδονται σε κυβερνοεπίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη διοίκηση της DB, επρόκειτο για επίθεση DDoS (Distributed Denial of Service) με στόχο τα συστήματα πληροφορικής, η οποία προκάλεσε επί ώρες εκτεταμένα προβλήματα στην αναζήτηση πληροφοριών δρομολογίων και στην αγορά εισιτηρίων μέσω των ιστοσελίδων DB Navigator και bahn.de., οι οποίες εμφανίζονταν στους χρήστες ως εκτός σύνδεσης.

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ακόμη ότι η ομαλή λειτουργία των συστημάτων της έχει πλέον αποκατασταθεί και ότι η επίθεση ερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να δώσει πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς δράστες.