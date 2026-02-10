Γερμανία: Ο 26χρονος Έλληνας, που δολοφόνησε τον 36χρονο Τούρκο ελεγκτή, είχε προκαλέσει κι άλλο βίαιο περιστατικό

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας του 36χρονου Τούρκου ελεγκτή Σερκάν Τσαλάρ από τον 26χρονο Έλληνα στη Γερμανία, όπως ενημερώνει το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, νωρίτερα την ίδια ημέρα που ο ελεγκτής βρήκε τον τραγικό θάνατο στη Γερμανία, ο 26χρονος Έλληνας είχε μπει ξανά στο στόχαστρο της αστυνομίας αφού είχε προκαλέσει αναστάτωση μέσα σε άλλο τρένο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως γράφει το δημοσίευμα, η αστυνομία είχε επαφή με τον 26χρονο Έλληνα στις 11:50 στο Καϊζερσλάουτερν, σε ένα τρένο που ερχόταν από τη Γαλλία, καθώς εκείνος φέρεται να κλώτσησε μια πόρτα του τρένου, με το προσωπικό του τρένου να ειδοποιεί τις Αρχές.

Ωστόσο, η επέμβαση της αστυνομίας δεν οδήγησε σε σύλληψη. Δεδομένου ότι η πόρτα της αμαξοστοιχίας δεν είχε υποστεί φθορά και ο 26χρονος είχε έγκυρο εισιτήριο, το περιστατικό δεν είχε ποινικές συνέπειες και ο άνδρας συνέχισε το ταξίδι του.

Λίγες ώρες αργότερα όμως, γύρω στις 17:45, εκτυλίχθηκε το μοιραίο περιστατικό που οδήγησε στο θάνατο του 36χρονου Σερκάν.

Εν τω μεταξύ, διευκρινιστική δήλωση για την υπόθεση της επίθεσης έδωσε χθες, Δευτέρα, η αρμόδια Εισαγγελία της πόλης του Τσβάιμπρυκεν η οποία επιβεβαίωσε ότι ο συλληφθείς, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία είναι Ελληνας πολίτης, γεννημένος στην Ελλάδα, διαψεύδοντας παράλληλα τις φήμες που έλεγαν ότι ήταν Σύρος πολίτης που απέκτησε αργότερα την ελληνική ιθαγένεια.