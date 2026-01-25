Κόσμος

Γερμανία: Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε διαμέρισμα στο Βερολίνο – Σε σοβαρή κατάσταση οι δύο

Μια σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα, ένας άνδρας και δύο ακόμη τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από νοσοκόμους και γιατρούς και στη συνέχεια όλοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία
Αστυνομία της Γερμανίας
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS/Thilo Schmuelgen

Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς βρέθηκαν σε ένα διαμέρισμα στην οδό Wichmannstraße, στην περιοχή Tiergarten του Βερολίνου, δύο εκ των οποίων φέρεται να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Πυροβολισμοί ακούστηκαν από τον 5ο όροφο μιας πολυκατοικίας στο Βερολίνο, το βράδυ της Κυριακής (25.01.2026). Ωστόσο, μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο διαμέρισμα, στο οποίο εντοπίστηκαν οι τραυματίες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αστυνομικού κέντρου επιχειρήσεων του Βερολίνου, δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται έρευνες στον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας BILD, ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε μόνος του στο κοντινό νοσοκομείο Franziskus.

Στο σημείο του περιστατικού μια σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα, ένας άνδρας και δύο ακόμη τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από νοσοκόμους και γιατρούς και στη συνέχεια όλοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Αυτή τη στιγμή, αστυνομικοί οπλισμένοι με πολυβόλα ασφαλίζουν τις εισόδους του νοσοκομείου Franziskus στην Budapester Straße.

Η περιοχή γύρω από τον τόπο του εγκλήματος στην Wichmannstraße έχει αποκλειστεί σε μεγάλη έκταση. Η επέμβαση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στον τόπο του εγκλήματος συνεχίζεται.

Κόσμος
