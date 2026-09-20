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Γερμανία: Πρώτη η AfD στο Μεκλεμβούργο, «γκρεμίζεται» στο 5,5% η CDU – Πρωτιά της Αριστεράς στο Βερολίνο

H AfD λαμβάνει 37%, ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,5%, η Αριστερά με 7,5%, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με 5,5%, οι Πράσινοι με 5,5% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ με 5%
Ανανεώθηκε πριν 18 λεπτά
Γερμανία
REUTERS / Annegret Hilse
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Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία καθώς σύμφωνα με το πρώτο exit poll, που δημοσιεύθηκε στις 18:00 της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, η AfD προηγείται οριακά στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Συγκεκριμένα η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AFD) προηγείται στις κρατιδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις της, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος που εξέδωσε πριν από λίγο το ARD.

H AfD λαμβάνει 37% (+20,3), ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 35,5% (-4,1), η Αριστερά με 7,5% (-2,4), το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με 5,5% (-7,8) και το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση, οι Πράσινοι με 5,5% (-0,8) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ με 5%.

Την ίδια ώρα ξεκάθαρο προβάδισμα στην Αριστερά δείχνει η πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για το Βερολίνο, σύμφωνα με το ARD.

Συγκεκριμένα, η Αριστερά λαμβάνει 24,5% (+12,3), ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα(CDU) ακολουθεί με 20% (-8,2).

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16% (+6,9), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) συγκεντρώνει 12% (-6,4), οι Πράσινοι 15% (-3,4) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) 5%

Καταστροφικό» χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μερτς το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, καθώς η CDU κατέγραψε ιστορικά χαμηλό ποσοστό.

Ο Μερτς δήλωσε πως αναλαμβάνει την ευθύνη ωστόσο παραμένει έτοιμος για να συνεχίσει ως αρχηγός του κόμματος και καγκελάριος.

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