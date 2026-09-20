Ιράκ: Έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ που σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις – Κατέρριψαν drone

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Αρμπίλ στο Ιράκ, όταν ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης. Στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη.

Σύμφωνα με δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ που επικαλείται το Reuters, τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν και κατέρριψαν ένα drone κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ πολύ κοντά σε δυνάμεις των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

🇮🇶 ERBIL: relatos indicam que uma aeronave não tripulada foi abatida nas proximidades do aeroporto de Erbil, onde há presença de forças da coalizão liderada pelos EUA.



⚠️ Até o momento, não está confirmado que a base americana tenha sido atingida nem que este vídeo registre esse… pic.twitter.com/VNObhMHtKR — Monica Laredo (@MonicaLaredo2) September 20, 2026

Το Ιρακινό Κουρδιστάν έχει βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο επιθέσεων με drones από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου, μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα σε χώρες που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Οι κουρδικές αρχές έχουν αποδώσει στο Ιράν σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αρκετά από τα οποία έχουν αναχαιτιστεί πάνω από την Αρμπίλ. Άλλες επιθέσεις έχουν πλήξει οργανώσεις Ιρανών Κούρδων που αντιπολιτεύονται την Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, αμερικανικά συμφέροντα στο Ιράκ έχουν αποτελέσει επανειλημμένα στόχο φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, με την ένταση στην περιοχή να παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.