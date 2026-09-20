Κόσμος

Ιράκ: Έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ που σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις – Κατέρριψαν drone

Συναγερμός στο Ιρακινό Κουρδιστάν, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκονται δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ
01 April 2026, Iraq, Erbil: Smoke rises from a motor oil depot on the outskirts of Erbil, after it was hit by a drone attack.
Εικόνα αρχείου / Photo by: Ismael Adnan/picture-alliance/dpa/AP Images
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Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Αρμπίλ στο Ιράκ, όταν ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης. Στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη.

Σύμφωνα με δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ που επικαλείται το Reuters, τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν και κατέρριψαν ένα drone κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ πολύ κοντά σε δυνάμεις των ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Το Ιρακινό Κουρδιστάν έχει βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο επιθέσεων με drones από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου, μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα σε χώρες που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Οι κουρδικές αρχές έχουν αποδώσει στο Ιράν σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αρκετά από τα οποία έχουν αναχαιτιστεί πάνω από την Αρμπίλ. Άλλες επιθέσεις έχουν πλήξει οργανώσεις Ιρανών Κούρδων που αντιπολιτεύονται την Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, αμερικανικά συμφέροντα στο Ιράκ έχουν αποτελέσει επανειλημμένα στόχο φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, με την ένταση στην περιοχή να παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

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