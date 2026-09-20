Υπόθεση Μαντλίν ΜακΚάν: «Πουλούσα ναρκωτικά κοντά στο θέρετρο», λέει για πρώτη φορά ο βασικός ύποπτος για τη μοιραία νύχτα

Νέα στοιχεία για το πού βρισκόταν τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Μαντλίν ΜακΚάν έδωσε ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο Γερμανός καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα που έχει κατονομαστεί από τις γερμανικές αρχές ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση.

Με την υπόθεση να απασχολεί ακόμη τις αρχές αλλά και ολόκληρο τον κόσμος, ο Κρίστιαν Μπρίκνερ υποστηρίζει ότι εκείνο το βράδυ πουλούσε ναρκωτικά σε παραλία πολύ κοντά στο θέρετρο Πράγια ντα Λουζ της Πορτογαλίας, όπου έμενε η οικογένεια της μικρής Μαντλίν ΜακΚάν.

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Μιλώντας στη «Mail on Sunday», ο Μπρίκνερ περιέγραψε για πρώτη φορά τις κινήσεις του τη νύχτα της εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν το 2007.

«Ήμουν στην παραλία, όχι μακριά από το ξενοδοχείο της, πουλώντας ναρκωτικά» υποστήριξε, επιμένοντας παράλληλα ότι δεν είχε καμία σχέση με την εξαφάνιση της τρίχρονης.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε μεταφέρει κάνναβη από την Ισπανία στην Πορτογαλία και ότι το βαν του ήταν γεμάτο ναρκωτικά. Όπως είπε, την ώρα που προσπαθούσε να φύγει από την περιοχή, η αστυνομία τον σταμάτησε αρκετές φορές, καθώς είχαν ήδη αρχίσει οι έρευνες για τον εντοπισμό της Μαντλίν.

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«Είχα πάει στην Ισπανία και είχα περάσει λαθραία κάνναβη στην Πορτογαλία. Με σταμάτησε μάλιστα η αστυνομία τρεις φορές στον δρόμο, ενώ έψαχναν τη Μάντι. Ευτυχώς, δεν βρήκαν τα ναρκωτικά. Το βαν μου ήταν γεμάτο με αυτά» ισχυρίστηκε.

Περιγράφοντας την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την περιοχή, έκανε λόγο για «μια γρήγορη απόδραση. Υπήρχαν μπλε φώτα που αναβόσβηναν και σημεία ελέγχου παντού. Απλώς σκέφτηκα, “Βγάλτε με από εδώ”».

Ο Μπρίκνερ υποστηρίζει ότι απέφευγε μέχρι σήμερα να μιλήσει αναλυτικά για την υπόθεση «επειδή η αστυνομία θέλει να με ενοχοποιήσει για την υπόθεση».

Εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της Μαντλίν, λέγοντας: «Δεν έχω καμία σχέση με την εξαφάνιση του κοριτσιού. Θα χαιρόμουν αν η Μάντι εμφανιζόταν αύριο, τότε όλοι θα καταλάβαιναν αμέσως ότι όλα εναντίον μου είναι και ήταν στημένα».