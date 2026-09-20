The Economist: Η μάχη ΗΠΑ και Κίνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί την ανθρωπότητα – Ραντεβού Τραμπ και Σι στον Λευκό Οίκο

Η διαμάχη ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα για την επικράτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη θέτει σε κίνδυνο την ανθρωπότητα, επισημαίνει άρθρο του «The Economist». Σε αυτό το κλίμα της παγκόσμιας αβεβαιότητας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ακόμη και χωρίς μία άμεση στρατιωτική σύγκρουση ΗΠΑ – Κίνας, η υπεροχή στην Τεχνητή Νοημοσύνη μοιάζει ικανή να δώσει στο Πεκίνο πλεονέκτημα σε κυβερνοεπιθέσεις, κατασκοπεία και υβριδικό πόλεμο, σημειώνει ο συντάκτης του «The Economist.

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Μία παγκόσμια συμφωνία για επιβράδυνση της AI μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν πειστεί να μπει σε αυτή και η Κίνα. Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο την προσεχή Πέμπτη (24.09.2026), όμως, όπως επισημαίνουν οι insiders, μία συμφωνία για περιορισμό της ανάπτυξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας θεωρείται δύσκολη, καθώς το Πεκίνο δεν θα ήθελε να «παγιώσει» τη θέση του πίσω από τις ΗΠΑ.

Αυτό που θεωρείται δεδομένο, είναι πως, όπως συνέβη στον Ψυχρό Πόλεμο με τα πυρηνικά όπλα, οποιαδήποτε συμφωνία για την ΑΙ θα απαιτούσε αμοιβαία αποδεκτούς μηχανισμούς ελέγχου.

Ωστόσο, στην περίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα:

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Τα κέντρα δεδομένων είναι μεν ορατά, χωρίς, όμως, να υπάρχει αξιόπιστος τρόπος να ελεγχθεί τι ακριβώς συμβαίνει μέσα σε αυτά. Έτσι, ένα σύστημα που εκπαιδεύεται για να γίνει υπερευφυές θα μπορούσε να εμφανίζεται απλώς ως ένα πρόγραμμα συνομιλιών για καθημερινές ερωτήσεις, «κρύβοντας» τους σκοπούς και τις πραγματικές του δυνατότητες.

AI does not have to kill every human to bring about a catastrophe. The model-makers’ warnings should be taken seriously. Yet America will struggle to make AI safe while staying ahead of China https://t.co/w60SrKiMHH pic.twitter.com/YRYfmpnyCl — The Economist (@TheEconomist) September 17, 2026

Η AI νέο πεδίο ανταγωνισμού

Η τελευταία επίσημη συζήτηση ΗΠΑ – Κίνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη πραγματοποιήθηκε το 2024, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως οι άνθρωποι πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Τον Μάιο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ κατέληξαν από κοινού, στο τετ-α-τετ στο Πεκίνο, στην απόφαση να επανεκκινήσουν τον διάλογο, δημιουργώντας ελπίδες για μία κοινή αντιμετώπιση των κινδύνων: από τη χρήση της AI για τη δημιουργία βιολογικών όπλων και τις κυβερνοεπιθέσεις έως την πιθανότητα αυτόνομα συστήματα να λειτουργήσουν ανεξέλεγκτα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ήλπιζαν έκτοτε να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας γύρος ειδικών συνομιλιών πριν από την επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινής ομάδας εργασίας αποτελούμενης από ειδικούς με τεχνική γνώση και εξουσιοδότηση για διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, μετά από σειρά καθυστερήσεων, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται τελικά να ενταχθεί σε ευρύτερες συνομιλίες για το εμπόριο και άλλα ζητήματα μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και του Κινέζου αντιπροέδρου Χε Λιφένγκ. Ο Μπέσεντ τόνισε, μάλιστα, στις 16 Σεπτεμβρίου ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τους κοινούς κινδύνους από την AI και την «αποφυγή διαχωρισμού των δύο συστημάτων».

Παρ΄όλα αυτά, καμία από τις δύο πλευρές δεν αναμένει σημαντική πρόοδο στο τέλος του μήνα. Το πιο πιθανό είναι να εκδοθεί ένα κοινό, τυπικό ανακοινωθέν που θα επαναβεβαιώνει τη συμφωνία για τον ανθρώπινο έλεγχο των πυρηνικών όπλων και θα αναγνωρίζει τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτρομοκρατία και την κυβερνοαπάτη.

«Σκιές» κατασκοπείας

Όσοι ήλπιζαν πως οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να φτάσουν σε μια πιο φιλόδοξη συμφωνία, άρχισαν να προσγειώνονται στη σκληρή πραγματικότητα στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν το FBI και η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ κατηγόρησαν κινεζικά εργαστήρια AI ότι συστηματικά αντλούν δεδομένα από αμερικανικούς ανταγωνιστές τους, πιθανότατα με τη γνώση της κινεζικής κυβέρνησης.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου δεν αρνήθηκε ευθέως τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Αντίθετα, υπερασπίστηκε αυτές τις πρακτικές «απόσταξης δεδομένων», χαρακτηρίζοντάς τες συνηθισμένη πρακτική της βιομηχανίας, και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν αντίποινα εάν οι ΗΠΑ επιβάλουν κυρώσεις σε κινεζικά εργαστήρια.

Δύο ημέρες αργότερα, η Anthropic, βασικός ανταγωνιστής της OpenAI, κατηγόρησε ορισμένα κινεζικά εργαστήρια ότι διοχέτευαν χρήστες στα μοντέλα Claude προκειμένου να συλλέξουν δεδομένα για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία υποστήριξε, χαρακτηριστικά, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρήστες που συνδέονταν με κινεζικές στρατιωτικές υπηρεσίες και αμυντικές εταιρείες εισήγαγαν ευαίσθητα δεδομένα παρακολούθησης και σχέδια όπλων.

Ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, κάλεσε στη συνέχεια για παγκόσμια επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI. Ο Τραμπ έσπευσε να απορρίψει την ιδέα, λέγοντας πως «ηγούμεθα της Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να παραμείνει έτσι, γιατί όποιος κερδίσει την AI, κερδίζει τα πάντα».

Το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ιδέα πως μία συμφωνία ΗΠΑ και Κίνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να φέρει ακόμη και ένα Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ ίσως ήταν αρκετή για να τραβήξει την προσοχή του Αμερικανού Προέδρου.

Γι’ αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία η πρόταση που «έριξε» στο τραπέζι ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Fortune» στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Άλτμαν υποστήριξε ότι εάν οι δύο ηγέτες καταφέρουν να καταλήξουν σε μία συμφωνία για την ΑΙ, θα έπρεπε να τιμηθούν και οι δύο με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Επαναλαμβάνοντας τις προειδοποιήσεις άλλων κορυφαίων στελεχών της αμερικανικής βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης για τον κίνδυνο τα υπερευφυή μοντέλα να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο, ο επικεφαλής της OpenAI τόνισε ότι ΗΠΑ και Κίνα δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν να χάσουν τον έλεγχο μίας τεχνολογίας, στην οποία προσπαθούν να κυριαρχήσουν.

«Δεν νομίζω ότι αυτό είναι δύσκολο. Είναι σαν ένα έγγραφο μίας σελίδας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην πράξη, όμως, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη.