«Δολιοφθορά» στο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας προκάλεσε πολύωρη διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων στη Γερμανία ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το πρόβλημα που ακινητοποίησε τα τρένα οφείλεται σε «σαμποτάζ» σημείωσε η Deutsche Bahn.

Ο υπουργός Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ επιβεβαίωσε ότι τα καλώδια της ραδιοσύνδεσης των τρένων στη Γερμανία «κόπηκαν σκόπιμα», τονίζοντας ότι «είναι σαφές πως επρόκειτο για στοχευμένη και σκόπιμη ενέργεια». Το κίνητρο «δεν είναι ακόμη γνωστό», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επί περίπου τρεις ώρες σταμάτησαν όλα τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας, του περιφερειακού αλλά και των τρένων μεταφοράς εμπορευμάτων. Αφού αποκαταστάθηκε εν μέρει η κυκλοφορία, η εταιρεία Deutsche Bahn ανέφερε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε «σαμποτάζ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δολιοφθορά αυτή είχε ως στόχο «καλώδια που είναι άκρως απαραίτητα για την κυκλοφορία των τρένων», διευκρίνισε.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία έχει αναλάβει την έρευνα.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στη ραδιοσύνδεση GSM-R των τρένων, μέσω της οποίας γίνεται η επικοινωνία με τους μηχανοδηγούς αλλά και συνολικότερα την κεντρική διεπικοινωνία μεταξύ των τρένων και των υποδομών ελέγχου», σύμφωνα με το περιοδικό Spiegel, το πρώτο που έκανε λόγο για «υποψίες σαμποτάζ», επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

JUST IN: Rail operator Deutsche Bahn says sabotage caused the massive disruption to train traffic in northern Germany. https://t.co/OxEowzC1lh pic.twitter.com/p8jgDVNZD5

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, Βίσινγκ, τα καλώδια κόπηκαν σε δύο σημεία. Η εφημερίδα Bild γράφει ότι «καλώδια οπτικών ινών» κόπηκαν στο Βερολίνο και τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πιο πυκνοκατοικημένο κρατίδιο της Γερμανίας. Μια τέτοια πράξη δεν μπορεί να γίνει από τον καθένα και χρειάζεται ο δράστης να έχει «ορισμένες γνώσεις» του σιδηροδρομικού συστήματος, ανέφεραν στην εφημερίδα πηγές προσκείμενες στην Deutsche Bahn.

Sabotage of transport in Germany: Govt says cables for trains were deliberately cut, stopped train traffic in the north today. Haven’t said anything about who could have done this. pic.twitter.com/FRi5HbMy9y