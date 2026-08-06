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Γερμανία: Συνελήφθη Ουκρανός κατηγορείται για κατασκοπεία σε βάρος εταιρείας όπλων

Ο ύποπτος τελεί υπό προσωρινή κράτηση σε σωφρονιστικό κατάστημα της Βαυαρίας
Forensic medicine expert walks with a police officer at an allotment garden complex in the Berlin suburb of Spandau after a known Islamist, suspected of ramming a minivan into a crowd near Berlin's annual Christopher Street Day Pride parade on Saturday evening, was shot and killed in a police operation, in Berlin, Germany, July 26, 2026. REUTERS/Christian Mang
Αστυνομία της Γερμανίας / REUTERS
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Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία της Γερμανίας σε έναν Ουκρανό υπήκοο ως ύποπτο για κατασκοπεία σε βάρος εταιρείας όπλων στη Βαυαρία με σκοπό δολιοφθορά για λογαριασμό μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε τον Ουκρανό υπήκοο την Κυριακή (02.08.2026) ως ύποπτο για κατασκοπεία και τελεί υπό προσωρινή κράτηση σε σωφρονιστικό κατάστημα της Βαυαρίας.

Υπάρχουν «ισχυρές υποψίες ότι ο ύποπτος, ηλικίας 33 ετών, κατέγραψε εικόνες της εταιρείας όπλων τον Ιούνιο για να προετοιμάσει ενέργειες δολιοφθοράς», διευκρινίζεται στην κοινή ανακοίνωση της εισαγγελίας του Μονάχου και της αστυνομίας του κρατιδίου της Θουριγγίας
ως ύποπτο για κατασκοπεία σε βάρος εταιρίας όπλων στη Βαυαρία με σκοπό δολιοφθορά για λογαριασμό μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, σύμφωνα με σημερινή (06.08.2026) ανακοίνωση.

Ως «πράκτορας χαμηλού επιπέδου», ο άνδρας είχε διαβιβάσει τις εικόνες αυτές στον εντολέα του, ενεργώντας για λογαριασμό των υπηρεσιών πληροφοριών μιας ξένης δύναμης, αναφέρουν οι αρχές, χωρίς να διευκρινίζουν ποια είναι αυτή.

Η έρευνα διεξάγεται από ένα νέο εθνικό κέντρο στο οποίο έχει ανατεθεί ο συντονισμός της άμυνας εναντίον «υβριδικών επιθέσεων», το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο.

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