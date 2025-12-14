Γερμανία: Συνελήφθησαν 5 ύποπτοι που σχεδιάζαν επίθεση με αυτοκίνητο σε χριστουγεννιάτικη αγορά της Βαυαρίας

Στη σύλληψη πέντε ανδρών προχώρησαν οι αρχές της Γερμανίας, καθώς φέρονται να ετοίμαζαν επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον μίας από τις χιλιάδες χριστουγεννιάτικες αγορές της χώρας.

Έναν χρόνο μετά το σοκ που είχε προκαλέσει η αιματηρή επίθεση εναντίον χριστουγεννιάτικης αγοράς στο Μαγδεμβούργο και σε μια Γερμανία σε αναταραχή λόγω του ζητήματος μετανάστευσης, ένας Αιγύπτιος, τρεις Μαροκινοί και ένας Σύρος συνελήφθησαν την Παρασκευή επειδή σχεδίαζαν επίθεση εναντίον αγοράς στη Βαυαρία, επεσήμαναν η αστυνομία και η εισαγγελία σε ανακοίνωσή τους.

Οι ερευνητές διευκρίνισαν ότι υποπτεύονται πως πίσω από τα σχέδια αυτά υπάρχει «ισλαμιστικό κίνητρο».

Ο Αιγύπτιος, ηλικίας 56 ετών, είναι ιμάμης σε ένα τέμενος στα περίχωρα της πόλης Ντίνγκολφινγκ- Λαντάου, κοντά στο Μόναχο, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild.

Σύμφωνα με τις αρχές, αυτός φέρεται να ζήτησε να στοχοθετηθεί αγορά «χρησιμοποιώντας ένα όχημα για να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι».

Οι Μαροκινοί, ηλικίας 22, 28 και 30 ετών, φέρονται να δέχθηκαν να εξαπολύσουν την επίθεση, ενώ ο 27χρονος Σύρος πιστεύεται ότι τους ενθάρρυνε.

Όλοι οι ύποπτοι παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστή χθες και τέθηκαν υπό κράτηση.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιόαχιμ Χέρμαν υπογράμμισε «την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας» που επέτρεψε να αποτραπεί «μια επίθεση με πιθανόν ισλαμιστικά κίνητρα».

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πού συνελήφθησαν οι ύποπτοι, ούτε τον τόπο και τον χρόνο της επίθεσης.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Οι παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές στη Γερμανία, που προσελκύουν πλήθη κόσμου κάθε χρόνο, δεν σταματούν να αυξάνουν τα μέτρα ασφαλείας μετά την ισλαμιστική επίθεση που σημειώθηκε το 2016 στο Βερολίνο με 13 νεκρούς.

Πέρυσι επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον της χριστουγεννιάτικης αγοράς του Μαγδεμβούργου είχε προκαλέσει τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300.

Ο Τάλεμπ Τζαουάντ αλ Αμπντουλμόχσεν, ένας Σαουδάραβας που παραδέχθηκε ότι ήταν ο δράστης, δικάζεται αυτή την περίοδο.

Κατά την έναρξη της δίκης του στις αρχές Νοεμβρίου αυτός ο ψυχίατρος, που εξέφραζε στο διαδίκτυο το μίσος του για το ισλάμ και τη γερμανική κυβέρνηση, αναφέρθηκε συγκεχυμένα σε πολιτικές και θρησκευτικές απόψεις.

Η ενέργειά του επανέφερε σε πρώτο πλάνο το ζήτημα της ασφάλειας στη Γερμανία, ενώ πυροδότησε και τη συζήτηση γύρω από την μετανάστευση την ώρα που η χώρα βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο και αφού είχαν διαπραχθεί πολλές επιθέσεις με μαχαίρι, δράστες κάποιων από τις οποίες ήταν αλλοδαποί.

Στις βουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρέθηκε για πρώτη φορά στη δεύτερη θέση.

Η αγορά του Μαγδεμβούργου άνοιξε στα τέλη Νοεμβρίου υπό αυστηρή αστυνομική προστασία, ενώ γύρω της έχουν στηθεί μπλοκ από μπετόν, τα οποία έχουν βάψει κόκκινα και πράσινα για να τους δώσουν έναν γιορταστικό τόνο.

Όμως κάποιες πόλεις, ανάμεσά τους η Όβερατ κοντά στην Κολωνία, αποφάσισαν να ακυρώσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω του υψηλού κόστους των μέτρων ασφαλείας.

Πέρυσι, περισσότερες από 7.000 χριστουγεννιάτικες αγορές σε όλη τη Γερμανία προσέλκυσαν 170 εκατομμύρια επισκέπτες, αποφέροντας έσοδα 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ – κατά μέσο όρο περίπου 25 ευρώ ανά επισκέπτη.