Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Γερμανία: Συνελήφθησαν 5 ύποπτοι που σχεδιάζαν επίθεση με αυτοκίνητο σε χριστουγεννιάτικη αγορά της Βαυαρίας

Πρόκειται για έναν Αιγύπτιο, τρεις Μαροκινούς και έναν Σύρο που συνελήφθησαν την Παρασκευή με τις αρχές να υποπτεύονται πως πίσω από τα σχέδια για την επίθεση υπάρχει «ισλαμιστικό κίνητρο»
Χριστουγεννιάτικη αγορά στη Γερμανία
Χριστουγεννιάτικη αγορά στη Γερμανία REUTERS/Fabrizio Bensch

Στη σύλληψη πέντε ανδρών προχώρησαν οι αρχές της Γερμανίας, καθώς φέρονται να ετοίμαζαν επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον μίας από τις χιλιάδες χριστουγεννιάτικες αγορές της χώρας. 

Έναν χρόνο μετά το σοκ που είχε προκαλέσει η αιματηρή επίθεση εναντίον χριστουγεννιάτικης αγοράς στο Μαγδεμβούργο και σε μια Γερμανία σε αναταραχή λόγω του ζητήματος μετανάστευσης, ένας Αιγύπτιος, τρεις Μαροκινοί και ένας Σύρος συνελήφθησαν την Παρασκευή επειδή σχεδίαζαν επίθεση εναντίον αγοράς στη Βαυαρία, επεσήμαναν η αστυνομία και η εισαγγελία σε ανακοίνωσή τους.

Οι ερευνητές διευκρίνισαν ότι υποπτεύονται πως πίσω από τα σχέδια αυτά υπάρχει «ισλαμιστικό κίνητρο».

Ο Αιγύπτιος, ηλικίας 56 ετών, είναι ιμάμης σε ένα τέμενος στα περίχωρα της πόλης Ντίνγκολφινγκ- Λαντάου, κοντά στο Μόναχο, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild.

Σύμφωνα με τις αρχές, αυτός φέρεται να ζήτησε να στοχοθετηθεί αγορά «χρησιμοποιώντας ένα όχημα για να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι».

Οι Μαροκινοί, ηλικίας 22, 28 και 30 ετών, φέρονται να δέχθηκαν να εξαπολύσουν την επίθεση, ενώ ο 27χρονος Σύρος πιστεύεται ότι τους ενθάρρυνε.

Όλοι οι ύποπτοι παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστή χθες και τέθηκαν υπό κράτηση.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιόαχιμ Χέρμαν υπογράμμισε «την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας» που επέτρεψε να αποτραπεί «μια επίθεση με πιθανόν ισλαμιστικά κίνητρα».

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πού συνελήφθησαν οι ύποπτοι, ούτε τον τόπο και τον χρόνο της επίθεσης.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Οι παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές στη Γερμανία, που προσελκύουν πλήθη κόσμου κάθε χρόνο, δεν σταματούν να αυξάνουν τα μέτρα ασφαλείας μετά την ισλαμιστική επίθεση που σημειώθηκε το 2016 στο Βερολίνο με 13 νεκρούς.

Πέρυσι επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον της χριστουγεννιάτικης αγοράς του Μαγδεμβούργου είχε προκαλέσει τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300.

Ο Τάλεμπ Τζαουάντ αλ Αμπντουλμόχσεν, ένας Σαουδάραβας που παραδέχθηκε ότι ήταν ο δράστης, δικάζεται αυτή την περίοδο.

Κατά την έναρξη της δίκης του στις αρχές Νοεμβρίου αυτός ο ψυχίατρος, που εξέφραζε στο διαδίκτυο το μίσος του για το ισλάμ και τη γερμανική κυβέρνηση, αναφέρθηκε συγκεχυμένα σε πολιτικές και θρησκευτικές απόψεις.

Η ενέργειά του επανέφερε σε πρώτο πλάνο το ζήτημα της ασφάλειας στη Γερμανία, ενώ πυροδότησε και τη συζήτηση γύρω από την μετανάστευση την ώρα που η χώρα βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο και αφού είχαν διαπραχθεί πολλές επιθέσεις με μαχαίρι, δράστες κάποιων από τις οποίες ήταν αλλοδαποί.

Στις βουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρέθηκε για πρώτη φορά στη δεύτερη θέση.

Η αγορά του Μαγδεμβούργου άνοιξε στα τέλη Νοεμβρίου υπό αυστηρή αστυνομική προστασία, ενώ γύρω της έχουν στηθεί μπλοκ από μπετόν, τα οποία έχουν βάψει κόκκινα και πράσινα για να τους δώσουν έναν γιορταστικό τόνο.

Όμως κάποιες πόλεις, ανάμεσά τους η Όβερατ κοντά στην Κολωνία, αποφάσισαν να ακυρώσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω του υψηλού κόστους των μέτρων ασφαλείας.

Πέρυσι, περισσότερες από 7.000 χριστουγεννιάτικες αγορές σε όλη τη Γερμανία προσέλκυσαν 170 εκατομμύρια επισκέπτες, αποφέροντας έσοδα 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ – κατά μέσο όρο περίπου 25 ευρώ ανά επισκέπτη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
211
203
140
97
86
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς σε διάσημη παραλία του Σίδνεϊ - Πολλοί οι νεκροί, εξουδετερώθηκαν οι δράστες
Δύο ένοπλοι κατέβηκαν από ένα βαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του κόσμου που ήταν στην παραλία για μια ισραηλινή εκδήλωση - Σοκαριστικά βίντεο
Πυροβολισμοί σε παραλία στο Σίδνεϊ
Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του μακελειού στο πανεπιστήμιο Μπράουν των ΗΠΑ – Δύο οι νεκροί, 7 σοβαρά τραυματίες
Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ύποπτος, ένας άνδρας γύρω στα 30, που φορά μαύρα ρούχα και να φεύγει από το πανεπιστήμιο - Οι στιγμές τρόμου των φοιτητών
Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν των ΗΠΑ
Μακελειό στις ΗΠΑ: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown - Το βίντεο που εξετάζουν οι αρχές
Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την πανεπιστημιούπολη, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φθάσουν στα ίχνη του δράστη
Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο του Μπράουν
Τρεις νεκροί Αμερικανοί από επίθεση του ISIS στη Συρία - «Θα ανταποδώσουμε» απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ
«Αν στοχεύετε Αμερικανούς οπουδήποτε στον κόσμο, θα περάσετε το υπόλοιπο της σύντομης ζωής σας γνωρίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα σας κυνηγήσουν, θα σας βρουν και θα σας σκοτώσουν χωρίς έλεος» λέει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo