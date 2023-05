Ένα πτώμα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ταυτότητας εντοπίστηκε στο διαμέρισμα που εξερράγη στην πόλη Ράτινγκεν της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας στη Γερμανία. Από την έκρηξη, ως γνωστόν, τραυματίστηκαν αστυνομικοί και πυροσβέστες, ενώ ο ένοικος που την προκάλεσε συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού σταθμού «n-tv», ο 60χρονος ένοικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται «βαριά τραυματισμένος», αλλά φρουρούμενος, ενώ στο διαμέρισμα του Ράτινγκεν της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας στη Γερμανία, βρέθηκε πτώμα.

Από την έκρηξη που προκάλεσε ο άνδρας, τραυματίστηκαν τουλάχιστον δέκα πυροσβέστες και αστυνομικοί.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ, η εταιρία διαχείρισης του κτιρίου κάλεσε την αστυνομία με την υποψία ότι σε ένα διαμέρισμα, όπου ζούσε μία ηλικιωμένη γυναίκα με τον γιο της, υπήρχε άτομο που χρειάζεται βοήθεια.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο κτίριο, κάλεσαν την πυροσβεστική προκειμένου να παραβιάσει την πόρτα και, την ώρα που έμπαιναν στο διαμέρισμα, ο 60χρονος πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό με αντικείμενο που δεν έχει εντοπιστεί. Αμέσως μετά ξέσπασε πυρκαγιά.

