ΓΓ ΝΑΤΟ: Καταδικάζουμε την επίθεση του Ιράν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ καταδίκασε σήμερα την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων εναντίον βάσεων στο Ιράκ όπου σταθμεύουν στρατιώτες των ΗΠΑ και επανέλαβε την έκκλησή του για αυτοσυγκράτηση.

Οι εκτοξεύσεις αυτές ήταν η πρώτη στρατιωτική απάντηση της Τεχεράνης στον φόνο του σημαντικού Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί με επίθεση αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Ιράκ στις 3 Ιανουαρίου. Οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ ανακοίνωσαν επίσης σήμερα επιθέσεις αντιποίνων εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων.

«Το ΝΑΤΟ καλεί το Ιράν να απόσχει από κάθε νέα βία», ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter.

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 8, 2020