Για νάρκες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ μιλάνε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Ενδείξεις ότι το Ιράν ενδέχεται να ετοιμάζεται να ποντίσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ έχουν πηγές των μυστικών πληροφοριών των ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS το βράδυ της Τρίτης (10.03.2026).

Τα αναφερόμενα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ υποδηλώνουν πιθανές προετοιμασίες από το Ιράν για δραστηριότητες ανάπτυξης ναυτικών ναρκών στα Στενά του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες (U.S. Ιntelligence Αgencies) έχουν παρατηρήσει δείκτες που υποδεικνύουν τέτοιες προετοιμασίες, αν και δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την έκταση αυτών των δραστηριοτήτων.

Οποιαδήποτε πιθανή ανάπτυξη ναυτικών ναρκών στα Στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε σημαντική εξέλιξη για τη διεθνή ναυτική ασφάλεια.

Ο ρόλος της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού στο παγκόσμιο εμπόριο καθιστά την παρακολούθηση τέτοιων δραστηριοτήτων προτεραιότητα για τις υπηρεσίες πληροφοριών και τους οργανισμούς ναυτικής ασφάλειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Στενό μεταξύ Ιράν και Ομάν αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα θαλάσσια σημεία διέλευσης στον κόσμο, επιτρέποντας τη διέλευση σημαντικών ποσοτήτων παγκόσμιων αποστολών ενέργειας.

BREAKING: CBS: U.S. intelligence assets have begun to see indications Iran is taking steps to deploy mines in Strait of Hormuz shipping lane.



Iran is using smaller crafts that can carry 2 to 3 mines each. While Iran’s mine stock isn’t publicly known, estimates over the years… pic.twitter.com/1pJqX15Zne — World Source News (@Worldsource24) March 10, 2026

Η στρατηγική σημασία της περιοχής την καθιστά επίκεντρο ανησυχιών για την περιφερειακή ασφάλεια.