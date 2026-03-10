Κόσμος

Για νάρκες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ μιλάνε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Τα αναφερόμενα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών υποδηλώνουν πιθανές προετοιμασίες από το Ιράν για δραστηριότητες ναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το CBS
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Benoit Tessier

Ενδείξεις ότι το Ιράν ενδέχεται να ετοιμάζεται να ποντίσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ έχουν πηγές των μυστικών πληροφοριών των ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS το βράδυ της Τρίτης (10.03.2026).

Τα αναφερόμενα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ υποδηλώνουν πιθανές προετοιμασίες από το Ιράν για δραστηριότητες ανάπτυξης ναυτικών ναρκών στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες (U.S. Ιntelligence Αgencies) έχουν παρατηρήσει δείκτες που υποδεικνύουν τέτοιες προετοιμασίες, αν και δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την έκταση αυτών των δραστηριοτήτων.

Οποιαδήποτε πιθανή ανάπτυξη ναυτικών ναρκών στα Στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε σημαντική εξέλιξη για τη διεθνή ναυτική ασφάλεια.

Ο ρόλος της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού στο παγκόσμιο εμπόριο καθιστά την παρακολούθηση τέτοιων δραστηριοτήτων προτεραιότητα για τις υπηρεσίες πληροφοριών και τους οργανισμούς ναυτικής ασφάλειας.

Το Στενό μεταξύ Ιράν και Ομάν αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα θαλάσσια σημεία διέλευσης στον κόσμο, επιτρέποντας τη διέλευση σημαντικών ποσοτήτων παγκόσμιων αποστολών ενέργειας.

 

Η στρατηγική σημασία της περιοχής την καθιστά επίκεντρο ανησυχιών για την περιφερειακή ασφάλεια.

