Γιασάρ Γκιουλέρ: Δεν θα ανεχθούμε καμία προσπάθεια μονομερών τετελεσμένων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

«Συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας», δήλωσε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, δήλωσε πως «ελπίζει» τα ζητήματα μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιλυθούν με βάση την «καλή γειτονία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ωστόσο, δεν θα ανεχθούμε και δεν θα επιτρέψουμε καμία προσπάθεια δημιουργίας μονομερών τετελεσμένων στην περιοχή», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Σε παρόμοιο τόνο ήταν και οι πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος υποστήριξε ότι η Τουρκία θέλει «δίκαιη μοιρασιά στην Ανατολική Μεσόγειο και «εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα ενιαίο σύνολο».

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında Bakanlığın faaliyetleri ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/y1VGtO0lje — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2025

Η Αθήνα άμεσα απάντησε πως η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας, και «ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες».