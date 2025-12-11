Κόσμος

Γιασάρ Γκιουλέρ: Δεν θα ανεχθούμε καμία προσπάθεια μονομερών τετελεσμένων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Δήλωσε πως «ελπίζει» τα ζητήματα μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας να επιλυθούν με βάση την «καλή γειτονία»
Γιασάρ Γκιουλέρ
Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ / REUTERS / Umit Bektas / File Photo

«Συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας», δήλωσε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, δήλωσε πως «ελπίζει» τα ζητήματα μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιλυθούν με βάση την «καλή γειτονία».

«Ωστόσο, δεν θα ανεχθούμε και δεν θα επιτρέψουμε καμία προσπάθεια δημιουργίας μονομερών τετελεσμένων στην περιοχή», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. 

Σε παρόμοιο τόνο ήταν και οι πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν,  ο οποίος υποστήριξε ότι η Τουρκία θέλει «δίκαιη μοιρασιά στην Ανατολική Μεσόγειο και «εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα ενιαίο σύνολο».

Η Αθήνα άμεσα απάντησε πως η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας, και «ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες».

