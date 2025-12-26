Κόσμος

Γκάνα: Ψευδοπροφήτης προέβλεπε καταστροφή του κόσμου από κατακλυσμό τα Χριστούγεννα – Πιστοί έκαψαν κιβωτό του μετά τα ψέματα

Χιλιάδες άνθρωποι φαίνεται να πίστεψαν τις προφητείες του, ενώ κάποιοι πούλησαν περιουσίες και άλλοι εγκατέλειψαν τις δουλειές τους
γκάνα
Ο ψευδοπροφήτης

Ένας ψευδοποροφήτης, όπως αποδείχτηκε, για μήνες προειδοποιούσε ότι στις 25 Δεκεμβρίου του 2025 θα «άνοιγαν οι ουρανοί» και ο κόσμος θα πνιγόταν. Για να σωθούν από τα ισχυρά αυτά φαινόμενα οι «πιστοί» θα έπρεπε να επιβιβαστούν σε μία από τις βιβλικής εμπνεύσεως κιβωτούς του. Όταν όμως τα λόγια του προφήτη από την Γκάνα δεν επαληθεύτηκαν, ο ίδιος βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή των πιστών του.

Ο ψευδοπροφήτης, Έμπο Νώε, από την Γκάνα, που είχε αποκαλύψει στους πολυάριθμους ακόλουθούς του στα social media ότι ο κόσμος θα καταστρεφόταν από ακραίες βροχές και πλημμύρες στις 25 Δεκεμβρίου 2025. Εκείνος υποστήριζε ότι έλαβε θεϊκή εντολή να κατασκευάσει κιβωτούς ως μόνη διέξοδο σωτηρίας για «εκλεκτές οικογένειες».

Χιλιάδες άνθρωποι φαίνεται να πίστεψαν τις προφητείες του, ενώ κάποιοι πούλησαν περιουσίες, άλλοι εγκατέλειψαν τις δουλειές τους και μετακόμισαν κοντά στα σημεία που κατασκευάζονταν οι κιβωτοί.

Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί φαίνονται πιστοί που έκλειναν θέση σε αυτές τις κιβωτούς. Ο «Νώε» υποστήριζε ότι είχε ήδη κατασκευάσει δέκα σκάφη και ότι οι βροχές θα διαρκούσαν τρία χρόνια. Οι κιβωτοί θα ήταν το καταφύγιο για τον ίδιο και για τους οπαδούς του.

Σε αντίθεση με τη βιβλική αφήγηση, ο ψευτο-Νώε δεν κατασκεύασε ένα γιγαντιαίο σκάφος, αλλά αρκετές κιβωτούς. Δεν κατασκεύασε μία ενιαία, γιγαντιαία κιβωτό, αλλά μεταξύ τεσσάρων και οκτώ μεγάλων σκαφών.

Όπως έλεγε, θα υπήρχε διαχωρισμός των ανθρώπων, των οικόσιτων ζώων, της άγριας πανίδας και του φορτίου και των προμηθειών. Όλα τα σκάφη ήταν εμπνευσμένα από τη βιβλική κιβωτό, αν και παρατηρητές υποστήριζαν ότι φαίνονταν πολύ μικρά για να αντέξουν έναν παγκόσμιο κατακλυσμό, όπως αυτός που προεξοφλούσε.

Εκείνος υποστήριξε ότι έως και 380.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί ή είχαν εκδηλώσει πρόθεση να σωθούν μέσω των σκαφών του.

Πως αιτιολόγησε το ότι δεν καταστράφηκε ο κόσμος

Ο Έμπο Ένοχ, όπως είναι το όνομα που δήλωνε πριν ασχοληθεί με τον Νώε, δεν πτοήθηκε από τη διάψευση της ψευδοπροφητείας του.

Μάλιστα είπε στους πιστούς ότι ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές του και αποφάσισε να αναβάλει τις πλημμύρες. Επίσης, άρχισε να ζητά νέες χρηματικές εισφορές για να κατασκευάσει ακόμα περισσότερες κιβωτούς, για όταν χρειαστεί.

Ωστόσο το γεγονός ότι η προφητεία του δεν έγινε προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με έναν άνδρα μάλιστα που φέρεται να θεωρούσε ότι συνδέεται με τον ψευδο-Νώε, έβαλε φωτιά σε μία από τις κιβωτούς του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
114
103
49
39
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
CNN: Η επίθεση με εντολή Τραμπ στη Νιγηρία υπέρ «διωκόμενων Χριστιανών» θα κλιμακώσει τις συγκρούσεις με τους μουσουλμάνους
Ο υπουργός Εξωτερικών της Νιγηρίας προειδοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αμερικανικά πλήγματα εναντίον των τζιχαντιστών στη χώρα
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει τον «Χρυσό Στόλο» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ
Newsit logo
Newsit logo