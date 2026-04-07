Google: Επεκτείνει τις παρεμβάσεις της για την ψυχική υγεία με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη

Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με ζητήματα ψυχικής υγείας, σε μια πραγματικότητα που δοκιμάζει καθημερινά τα συστήματα φροντίδας και την πρόσβαση σε υποστήριξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Google ανακοινώνει νέες παρεμβάσεις, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με στόχο να διευκολύνει τη σύνδεση των χρηστών με αξιόπιστη πληροφόρηση και υπηρεσίες βοήθειας, ιδιαίτερα σε στιγμές κρίσης.

Στον πυρήνα των ανακοινώσεων βρίσκεται η αναβάθμιση του Gemini, του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, το οποίο αποκτά ενισχυμένες δυνατότητες αναγνώρισης και διαχείρισης ευαίσθητων συνομιλιών.

Όταν εντοπίζονται ενδείξεις ότι ένας χρήστης αναζητά βοήθεια για ζητήματα ψυχικής υγείας, ενεργοποιείται μια επανασχεδιασμένη ενότητα με τίτλο «Η βοήθεια είναι διαθέσιμη», σχεδιασμένη σε συνεργασία με κλινικούς ειδικούς.

Η λειτουργία αυτή επιδιώκει να κατευθύνει τον χρήστη ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά προς τις κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις κρίσης, όπως οι σκέψεις αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού. Σε αυτές τις συνθήκες, το σύστημα ενεργοποιεί μια απλοποιημένη διεπαφή «ενός αγγίγματος», προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε γραμμές βοήθειας μέσω κλήσης, μηνύματος ή διαδικτυακής σύνδεσης.

Παράλληλα, η παρουσία της δυνατότητας επικοινωνίας με επαγγελματίες παραμένει διαρκώς ορατή κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ενισχύοντας την πιθανότητα αναζήτησης ουσιαστικής βοήθειας.

Η πρωτοβουλία της Google δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογική διάσταση. Μέσω της Google.org, ανακοινώνεται χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη τριετία, με στόχο την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς.

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της επιχειρησιακής τους ικανότητας, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα και με ασφάλεια σε περιστατικά κρίσης.

Παράλληλα, διευρύνεται η συνεργασία με την ReflexAI, με επιπλέον χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων δολαρίων και ενσωμάτωση του Gemini στα εκπαιδευτικά εργαλεία της.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εξέλιξη της πλατφόρμας Prepare, η οποία χρησιμοποιεί προσομοιώσεις με τεχνητή νοημοσύνη για την εκπαίδευση επαγγελματιών και εθελοντών σε απαιτητικές συνομιλίες ψυχικής υποστήριξης.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν και οργανισμοί όπως το Erika’s Lighthouse και το Educators Thriving, ενισχύοντας τη διάχυση της γνώσης στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα.

Οι παρεμβάσεις αυτές συνοδεύονται από σαφείς αρχές σχεδιασμού, με προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ανθρώπινη σύνδεση.

Το Gemini έχει εκπαιδευτεί ώστε να ενθαρρύνει τους χρήστες να αναζητούν βοήθεια, αποφεύγοντας ταυτόχρονα οποιαδήποτε επιδοκιμασία επιβλαβών συμπεριφορών ή ενίσχυση λανθασμένων πεποιθήσεων.

Η προσέγγιση αυτή επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ενσυναίσθηση και την ευθύνη, αναγνωρίζοντας τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Google επισημαίνει ότι, παρά τη χρησιμότητα του εργαλείου, το Gemini δεν μπορεί να υποκαταστήσει την επαγγελματική κλινική φροντίδα ή την ψυχοθεραπεία.

Για τον λόγο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητά του να αναγνωρίζει καταστάσεις οξείας ανάγκης και να κατευθύνει τους χρήστες προς πραγματικές υπηρεσίες υποστήριξης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην προστασία των ανηλίκων. Έχουν ενσωματωθεί μηχανισμοί που αποτρέπουν την υιοθέτηση ανθρώπινων ρόλων από το σύστημα, περιορίζουν την ανάπτυξη συναισθηματικής εξάρτησης και λειτουργούν αποτρεπτικά απέναντι σε φαινόμενα εκφοβισμού ή παρενόχλησης.

Οι δικλείδες αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τους νεότερους χρήστες.

Οι νέες αυτές πρωτοβουλίες εντάσσονται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Google για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στην ψυχική υποστήριξη, μέσα από τη σύζευξη τεχνολογίας και επιστημονικής γνώσης.

Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες αυξάνονται και τα συστήματα υγείας δοκιμάζονται, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης επιχειρεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματικό εργαλείο, διευρύνοντας τα διαθέσιμα κανάλια βοήθειας και ενισχύοντας την έγκαιρη παρέμβαση.