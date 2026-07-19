Γουιάνα: Βυθίστηκε φέριμποτ στον Ατλαντικό με 116 επιβάτες – Δεκάδες οι αγνοούμενοι

Αγωνία για δεκάδες επιβάτες φέριμποτ έχει προκαλέσει η βύθισή του στον Ατλαντικό, στα ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας.

Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται στον Ατλαντικό, μετά τη βύθιση ενός φεριμπότ που μετέφερε 116 επιβάτες, στα ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας, στη Νότια Αμερική, αργά το βράδυ του Σαββάτου 18.07.2026.

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Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άνθρωποι, οι 15 εκ των οποίων είναι παιδιά, ανέφεραν οι αρχές της χώρας.

Ο πύργος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας έλαβε σήμα κινδύνου στις 23.01, τοπική ώρα, από το πλοίο MV Barima, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το φεριμπότ, στο οποίο επέβαιναν και 17 μέλη πληρώματος, βυθίστηκε στον Ατλαντικό, ενώ κατευθυνόταν στο χωριό Πορτ Καϊτούμα.

NEWS Source Update: 67 of the 133 passengers and crew who were on board the MV Barima when it capsized late last night have now been rescued.



Search and Rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/ejKMZURKfe — News Source Guyana (@newssourcegy) July 19, 2026

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Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο λιμάνι είχε αποπλεύσει.

Al menos 53 personas fueron rescatadas tras el vuelco del ferri MV Barima frente a las costas de #Guyana. El primer ministro Mark Phillips confirmó la cifra. Zarpó el sábado con 116 pasajeros rumbo a Port Kaituma, frontera con #Venezuela. Continúa la búsqueda. #19Jul pic.twitter.com/qtBzAgOIxG — teleSUR TV (@teleSURtv) July 19, 2026

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Φίλιπς είχε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Κυριακής 19.07.2026 ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να κριθεί ότι έγινε ό,τι ήταν δυνατόν για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι.

Ο υπουργός Δημόσιων Υπηρεσιών και Αεροπορίας, Ντεοντάτ Ιντάρ, ανέφερε σε μια ανακοίνωσή του ότι δημιουργούνται ειδικά κέντρα που θα παρέχουν πληροφορίες και στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.