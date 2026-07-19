Κόσμος

Γουιάνα: Βυθίστηκε φέριμποτ στον Ατλαντικό με 116 επιβάτες – Δεκάδες οι αγνοούμενοι

Δημιουργούνται ειδικά κέντρα που θα παρέχουν πληροφορίες και στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων
Η διάσωση των επιβατών
Photo / X / News Source Guyana
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Αγωνία για δεκάδες επιβάτες φέριμποτ έχει προκαλέσει η βύθισή του στον Ατλαντικό, στα ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας.

Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται στον Ατλαντικό, μετά τη βύθιση ενός φεριμπότ που μετέφερε 116 επιβάτες, στα ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας, στη Νότια Αμερική, αργά το βράδυ του Σαββάτου 18.07.2026.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άνθρωποι, οι 15 εκ των οποίων είναι παιδιά, ανέφεραν οι αρχές της χώρας.

Ο πύργος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας έλαβε σήμα κινδύνου στις 23.01, τοπική ώρα, από το πλοίο MV Barima, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το φεριμπότ, στο οποίο επέβαιναν και 17 μέλη πληρώματος, βυθίστηκε στον Ατλαντικό, ενώ κατευθυνόταν στο χωριό Πορτ Καϊτούμα.

 

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο λιμάνι είχε αποπλεύσει.

 

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Φίλιπς είχε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Κυριακής 19.07.2026 ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να κριθεί ότι έγινε ό,τι ήταν δυνατόν για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι.

Ο υπουργός Δημόσιων Υπηρεσιών και Αεροπορίας, Ντεοντάτ Ιντάρ, ανέφερε σε μια ανακοίνωσή του ότι δημιουργούνται ειδικά κέντρα που θα παρέχουν πληροφορίες και στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

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