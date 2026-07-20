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Ιταλία: Βίντεο από τη σκούπα της αστυνομίας κατά των συμμοριών ανηλίκων σε 44 περιφέρειες – Κατασχέθηκαν όπλα και 700 κιλά ναρκωτικά

Πάνω από 500 συλλήψεις
Ιταλία αστυνομία
Ιταλία αστυνομία / REUTERS / Thilo Schmuelgen / File Photo
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Μεγάλη επιχείρηση κατά των συμμοριών ανηλίκων, σε 44 περιφέρειες της Ιταλίας πραγματοποίησε τις τελευταίες ώρες η ιταλική αστυνομία.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης της αστυνομίας της Ιταλίας συνελήφθησαν 47 ανήλικοι και 492 ενήλικες, κατασχέθηκαν πάνω από 700 κιλά ναρκωτικών ουσιών, 49 περίστροφα και 87 μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

Ασκήθηκαν, συνολικά, 954 ποινικές διώξεις. Οι έλεγχοι και έφοδοι πραγματοποιήθηκαν στις μεγαλύτερες ιταλικές πόλεις, σε σημεία όπου είναι γνωστό ότι διακινούνται ναρκωτικά και υπάρχει έντονη νυχτερινή ζωή, σε εμπορικά κέντρα, δημόσια πάρκα και πλατείες, όπως και σε δρόμους γύρω από σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από χίλιοι άνδρες της ιταλικής αστυνομίας, με κύρια έμφαση στις πόλεις του Μιλάνου, της Ρώμης, της Φλωρεντίας, της Νάπολης, και του Παλέρμο και της Κατάνης, στην Σικελία.
Όπως ανακοινώθηκε, κατασχέθηκαν πάνω από 400.000 ευρώ σε μετρητά ενώ στο διαδίκτυο εντοπίσθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας 931 προσωπικά «προφίλ», μέσω των οποίων δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση σωματικής βία

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