Μουντιάλ: Χειραψία Τραμπ και Σάντσεθ στον τελικό μετά από μήνες έντασης στις σχέσεις Ισπανίας και ΗΠΑ

Πρόσωπο με πρόσωπο βρέθηκαν την Κυριακή (19.07.2026) ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια δημόσιων εντάσεων και αποτυχημένων προσπαθειών βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Μαδρίτης και Ουάσιγκτον.

Η συνάντηση των δύο ηγετών, πραγματοποιήθηκε στον τελικό του Μουντιάλ, στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, όπου η Ισπανία αντιμετώπισε την Αργεντινή και τελικά την κέρδισε με 1-0. Ντόναλντ Τραμπ και Πέδρο Σάντσεθ κάθισαν στην εξέδρα των επισήμων, στην ειδικά διαμορφωμένη σουίτα με αλεξίσφαιρο τζάμι κι έκαναν μία χειραψία που ο φακός δεν μπόρεσε να… αγνοήσει.

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Στον τελικό έδωσαν επίσης το «παρών» ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι πριγκίπισσες Λεονόρ και Σοφία, με την ισπανική αντιπροσωπεία να εμφανίζεται πλήρης στο γήπεδο.

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Η συνάντηση Σάντσεθ – Τραμπ ήρθε έπειτα από μήνες αντιπαράθεσης, με βασικό σημείο τριβής τις αμυντικές δαπάνες της Ισπανίας και τη συμβολή της χώρας στο ΝΑΤΟ. Το κλίμα είχε αρχίσει να βελτιώνεται τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι η Ισπανία είχε «εξιλεωθεί πλήρως», συμφωνώντας σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δεσμεύσεών της κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον προηγούμενο μήνα.

Η τοποθέτηση αυτή αποτέλεσε σαφή αλλαγή ύφους σε σχέση με όσα είχε πει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της Συνόδου, όταν είχε χαρακτηρίσει την Ισπανία «χαμένη υπόθεση» και είχε απειλήσει ακόμη και με εμπορικά αντίποινα. Επιστρέφοντας, ωστόσο, στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υιοθέτησε πιο συμφιλιωτική στάση απέναντι στη Μαδρίτη.

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Από την πλευρά του, ο Πέδρο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Ισπανία έχει «υπερεκπληρώσει τις υποχρεώσεις της», αυξάνοντας σημαντικά τις στρατιωτικές της δαπάνες.

Παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση, το βασικό πρόβλημα στις σχέσεις των δύο κυβερνήσεων παραμένει άλυτο. Η Ισπανία δεν έχει δεσμευθεί ακόμη να υιοθετήσει τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν το 5% του ΑΕΠ, μια πρόταση που προωθεί έντονα η Ουάσιγκτον.

Ο Σάντσεθ έχει χαρακτηρίσει τον συγκεκριμένο στόχο «παράλογο και αντιπαραγωγικό», επιμένοντας ότι η αξιολόγηση της ισπανικής συνεισφοράς δεν πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση το ποσοστό του ΑΕΠ που κατευθύνεται στην άμυνα.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ, ο Ισπανός πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στη δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE, κατά την οποία συνεχάρη τον Αμερικανό πρόεδρο για την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία γιορτάζεται αυτή την εβδομάδα.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ θα μπορούσε να απονείμει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη νικήτρια ομάδα, ο Σάντσεθ απέφυγε να κάνει προβλέψεις και απάντησε: «Αυτό που έχει σημασία για μένα δεν είναι ποιος θα το παραδώσει, αλλά ποιος θα το παραλάβει».

Πέρα από τις αμυντικές δαπάνες, οι σχέσεις Ισπανίας και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν επιβαρυνθεί και από τις διαφορετικές θέσεις των δύο κυβερνήσεων σε σειρά διεθνών ζητημάτων.

Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος στη Γάζα. Η Ισπανία έχει χαρακτηρίσει τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ γενοκτονία, διατύπωση που απορρίπτεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ένταση ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά τη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Η Μαδρίτη επικαλέστηκε τη διμερή αμυντική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και απαγόρευσε τη χρήση των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Ρότα και το Μορόν για επιχειρήσεις που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη σύγκρουση.