Έμαθε με τεστ DNA ότι είναι εγγονή του Τσαρλς Μάνσον – Η συγκλονιστική ιστορία που έγινε ντοκιμαντέρ

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά τον θάνατο του Τσαρλς Μάνσον, του διαβόητου ηγέτη της αίρεσης που συνδέθηκε με μία από τις πιο φρικτές εγκληματικές υποθέσεις στην ιστορία των ΗΠΑ, μια νέα αποκάλυψη φέρνει ξανά το όνομά του στο προσκήνιο. Η σκηνοθέτιδα Σοφία Μάντοξ αποκάλυψε ότι έμαθε μέσω τεστ DNA πως είναι βιολογική εγγονή του Τσαρλς Μάνσον. Η ανακάλυψη αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για το ντοκιμαντέρ «My Grandfather Charles Manson», το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιουλίου μέσω του Hulu και του Disney+ σε επιλεγμένες αγορές.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη Μάντοξ στην προσπάθειά της να κατανοήσει όχι μόνο το σκοτεινό οικογενειακό της παρελθόν, αλλά και το κατά πόσο η κληρονομιά ενός τόσο διαβόητου Τσαρλς Μάνσον μπορεί να επηρεάσει τις επόμενες γενιές. Η ίδια αγνοούσε μέχρι πριν από λίγα χρόνια ποιος ήταν ο βιολογικός παππούς της, ενώ η αποκάλυψη ήρθε όταν ο πατέρας της, Ντάνιελ Αργκουέγιες, εντόπισε μέσω γενεαλογικής πλατφόρμας συγγένεια με έναν από τους γνωστούς γιους του Μάνσον και η σύνδεση επιβεβαιώθηκε με εξέταση DNA.

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Ο Τσαρλς Μάνσον έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που καθοδήγησε τη διαβόητη «Οικογένεια Μάνσον», τα μέλη της οποίας δολοφόνησαν επτά ανθρώπους μέσα σε δύο νύχτες τον Αύγουστο του 1969. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και η έγκυος ηθοποιός Σάρον Τέιτ, σύζυγος του σκηνοθέτη Ρομάν Πολάνσκι, σε μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις της αμερικανικής εγκληματολογικής ιστορίας.

Η Μάντοξ εξηγεί ότι, όταν πληροφορήθηκε την αλήθεια για την καταγωγή της, άρχισε να καταγράφει σε βίντεο τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, καθώς δεν μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά το σοκ της αποκάλυψης. Σταδιακά, η προσωπική αυτή καταγραφή εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική έρευνα γύρω από την ταυτότητα και το ερώτημα αν οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουν τις ιστορίες που κληρονομούν από τις προηγούμενες γενιές.

Σύμφωνα με τη σύνοψη του ντοκιμαντέρ, η γενετική ανακάλυψη της σκηνοθέτιδας οδηγεί στην αποκάλυψη άγνωστων μέχρι σήμερα εγγράφων και αποκλειστικών ηχητικών καταγραφών, που επιχειρούν να φωτίσουν νέες πτυχές της προσωπικότητας και της ψυχοπαθολογίας του Μάνσον. Παράλληλα, όσο η έρευνα προχωρά, δοκιμάζεται και η σχέση της με τον πατέρα της, ο οποίος εμφανίζει έντονη φυσική ομοιότητα με τον διαβόητο εγκληματία.

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«Αφού έμαθα μέσω ενός τεστ DNA ότι ο Τσαρλς Μάνσον ήταν ο παππούς μου, άρχισα να κινηματογραφώ τον εαυτό μου γιατί δεν ήξερα πώς αλλιώς να διαχειριστώ αυτή την είδηση», δήλωσε η ίδια. Όπως εξηγεί, αυτό που ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να επεξεργαστεί μια συγκλονιστική οικογενειακή αποκάλυψη εξελίχθηκε σε μια βαθύτερη αναζήτηση γύρω από το κατά πόσο η ταυτότητα ενός ανθρώπου καθορίζεται από την καταγωγή του. «Μπορεί να μη διαλέγουμε από πού προερχόμαστε, όμως μπορούμε να επιλέξουμε τι θα κάνουμε με αυτή την ιστορία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ότι ο Τσαρλς Μάνσον είχε αποκτήσει τρεις γιους. Ο μεγαλύτερος, Τσαρλς Μάνσον Τζούνιορ, γεννήθηκε το 1956 από τον πρώτο του γάμο με τη Ρόζαλι Τζιν Γουίλις και αργότερα άλλαξε το όνομά του σε Τζέι Γουάιτ, επιχειρώντας να αποκοπεί από το βαρύ οικογενειακό παρελθόν. Αυτοκτόνησε το 1993, σε ηλικία 37 ετών.

Ο δεύτερος γιος του, Τσαρλς Λούθερ Μάνσον, γεννήθηκε από τη Λεόνα Ρέι Μάσερ, γνωστή και ως «Candy Stevens», άλλαξε επίσης το όνομά του σε Τζέι Τσαρλς Γουόρνερ και πέθανε το 2007. Ο τρίτος γιος, Βαλεντάιν Μάικλ Μάνσον, που αργότερα έγινε γνωστός ως Μάικλ Μπρούνερ, γεννήθηκε το 1968 από τη Μέρι Μπρούνερ, μία από τις πρώτες ακόλουθες του Μάνσον. Υιοθετήθηκε από τους παππούδες του από την πλευρά της μητέρας του, μεγάλωσε μακριά από τη δημοσιότητα και, σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, εργάζεται στον μεταποιητικό τομέα, έχοντας δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.