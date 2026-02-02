Grammy 2026: Ο Kendrick Lamar ο μεγάλος νικητής της βραδιάς με 5 βραβεία – Σάρωσαν Billie Eilish, Lady Gaga και Bad Bunny

Με πολιτικά μηνύματα, πρωτιές – έκπληξη, χιούμορ και πολλή μουσική έγινε η 68η απονομή των Grammy 2026, το βράδυ της Κυριακής (01.02.2026), στο Λος Άντζελες. Μεγάλος νικητής της βραδιάς με 5 βραβεία ήταν ο Kendrick Lamar ενώ η Billie Eilish κέρδισε το βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς. Η μεγάλη λίστα των νικητών περιείχε και τη Lady Gaga σε 2 κατηγορίες, ενώ ο Bad Bunny κέρδισε 3 βραβεία.
Η τελετή των Grammy έγινε στο Crypto.com Arena και αποδείχτηκε ιστορική για την hip-hop σκηνή μιας και ο Kendrick Lamar εξασφάλισε 5 βραβεία. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή… Παρουσιαστής της μεγάλης βραδιάς ήταν ο Trevor Noah. Ο γνωστός ηθοποιός, με το μοναδικό του χιούμορ βρέθηκε στην σκηνή για 6η και τελευταία φορά, και καθοδήγησε την τελετή με το μοναδικό του χιούμορ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς δόθηκε στον Bad Bunny για το Debí Tirar Más Fotos, επιβεβαιώνοντας την τεράστια επιρροή του. Ο Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης βγήκε πρώτος και στις κατηγορίες, Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana και Καλύτερη Global Music Ερμηνεία.
Νικητής στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς βγήκε ο Kendrick Lamar μαζί με τη SZA για το τραγούδι Luther, αφήνοντας πίσω του Bad Bunny, Billie Eilish, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan και Rosé με τον Bruno Mars που ήταν επίσης υποψήφιοι.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
O γνωστός ράπερ εξασφάλισε συνολικά 5 βραβεία στις κατηγορίες Καλύτερο Rap Άλμπουμ, Καλύτερη Rap Ερμηνεία, Καλύτερο Rap Τραγούδι, Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία.
Το Τραγούδι της Χρονιάς απονεμήθηκε στην Billie Eilish για το Wildflower ενώ η Olivia Dean βγήκε ως η Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνης.
Από την άλλη, η Lady Gaga κέρδισε τα βραβεία για Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση και Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ.
Αναλυτικά οι νικητές των Grammy 2026
Άλμπουμ της χρονιάς
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Ηχογράφηση της Χρονιάς
Kendrick Lamar με τη SZA – Luther
Τραγούδι της Χρονιάς
Billie Eilish – Wildflower
Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία
Lola Young – Messy
Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ
Lady Gaga – Mayhem
Καλύτερο Σύγχρονο Country Άλμπουμ
Jelly Roll – Beautifully Broken
Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης
Olivia Dean
Καλύτερο Rap Άλμπουμ
Kendrick Lamar – GNX
Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση
Lady Gaga – Abracadabra
Καλύτερη Rap Ερμηνεία
Clipse – Chains & Whips (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)
Καλύτερη Σόλο Country Ερμηνεία
Chris Stapleton – Bad As I Used to Be
Καλύτερο Rap Τραγούδι
Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off
Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία Ντουέτου/Συγκροτήματος
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
Καλύτερο R&B Άλμπουμ
Leon Thomas – Mutt
Καλύτερο Rock Άλμπουμ
Turnstile – Never Enough
Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ
FKA twigs – Eusexua
Καλύτερη Rock Ερμηνεία
Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)
Καλύτερη Metal Ερμηνεία
Turnstile – Birds
Καλύτερη R&B Ερμηνεία
Kehlani – Folded
Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία
Leon Thomas – Vibes Don’t Lie
Καλύτερο R&B Τραγούδι
Kehlani – Folded
Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ
The Cure – Songs of a Lost World
Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ
Zach Top – Ain’t In It for My Health
Καλύτερη Global Music Ερμηνεία
Bad Bunny – EoO
Καλύτερο Rock Τραγούδι
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
Καλύτερο Country Τραγούδι
Tyler Childers – Bitin’ List
Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική Ερμηνεία
The Cure – Alone
Καλύτερο Soundtrack Συλλογής για Οπτικά Μέσα
Sinners
Καλύτερο Μουσικό Βίντεο
Doechii – Anxiety
Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα
Huntr/x – Golden (από το KPop: Demon Hunters)
Καλύτερο Folk Άλμπουμ
I’m With Her – Wild and Clear and Blue
Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση
Tame Impala – End of Summer
Καλύτερη Αφρικανική Μουσική Ερμηνεία
Tyla – PUSH 2 START
Καλύτερη Jazz Ερμηνεία
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)
Καλύτερη Ορχηστρική Ερμηνεία
Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra – Messiaen: Turangalîla-Symphonie
Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ
Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze
Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία
Kendrick Lamar με τη SZA – Luther
Παραγωγός της Χρονιάς
Cirkut
Στιχουργός της Χρονιάς
Amy Allen