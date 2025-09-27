Harrods: Hackers έκλεψαν ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας πελατών του eshop

Το πολυτελές πολυκατάστημα Harrods στο Λονδίνο φαίνεται να έπεσε θύμα των hackers αφού προειδοποίησε τους πελάτες του ότι τα προσωπικά τους δεδομένα ενδέχεται να έχουν υποκλαπεί λόγω παραβίασης των συστημάτων πληροφορικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Harrods, που έχει έδρα το Λονδίνο, hackers έκλεψαν πληροφορίες όπως ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας κάποιων πελατών του e-shop που διαθέτει το πολυκατάστημα, από τα συστήματα ενός τρίτου παρόχου.

Τα Harrods περιέγραψαν την παραβίαση σε ένα email που έστειλε στους πελάτες της την Παρασκευή (26/9/2025) το βράδυ ως ένα «μεμονωμένο περιστατικό» και ότι δεν κλάπηκαν κωδικοί πρόσβασης ή στοιχεία πληρωμών.

Σε δήλωσή της ανέφερε: «Ο τρίτος πάροχος έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό το οποίο έχει περιοριστεί και συνεργαζόμαστε στενά μαζί του για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα. Έχουμε ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές».

Ένας εκπρόσωπος του καταστήματος δήλωσε ότι το σύστημα του καταστήματος δεν είχε παραβιαστεί και ότι η παραβίαση δεν σχετίζεται με την κυβερνοεπίθεση του Μαΐου, όταν περιορίστηκε η πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους ιστότοπούς του ως προληπτικό μέτρο μετά από μια απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα συστήματά του.

Κυβερνοεπιθέσεις που έγιναν νωρίτερα αυτόν τον χρόνο

Μια ομάδα χάκερ που ισχυρίστηκε ότι ήταν υπεύθυνη για την κυβερνοεπίθεση τον Μάιο, ανέλαβε επίσης την ευθύνη για τις επιθέσεις υψηλού προφίλ εναντίον των Marks & Spencer και Co-op νωρίτερα φέτος.

Τον Ιούλιο, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος συνέλαβε τέσσερα άτομα σε σχέση με εκείνες τις επιθέσεις.

Μια 20χρονη γυναίκα συνελήφθη στο Staffordshire και τρεις άνδρες ηλικίας μεταξύ 17 και 19 ετών συνελήφθησαν στο Λονδίνο και στο West Midlands. Όλοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.

Μια άλλη ομάδα ισχυρίστηκε ότι ήταν υπεύθυνη για μια κυβερνοεπίθεση τον Αύγουστο, η οποία σταμάτησε τις παγκόσμιες γραμμές παραγωγής της Jaguar Land Rover (JLR) μέχρι τις αρχές αυτής της εβδομάδας.

Ο Richard Horne, διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας, δήλωσε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις μπορεί να ακούγονται θεωρητικές και τεχνικές, αλλά έχουν «πραγματικό αντίκτυπο στον πραγματικό κόσμο και στους πραγματικούς ανθρώπους».

«Οι επιτιθέμενοι γίνονται όλο και πιο επιδέξιοι στο να προκαλούν αυτούς τους αντίκτυπους, βελτιώνουν τις τεχνικές τους», δήλωσε το Σάββατο στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4.

«Όλες οι οργανώσεις, μεγάλες και μικρές, ανεξάρτητα από το αν θεωρείτε τον εαυτό σας σημαντικό για την χώρα ή όχι, για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους πελάτες σας, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν για να εξασφαλίσετε το σύστημά σας.»