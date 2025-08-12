HΠΑ: Aεροσκάφος συνετρίβη σε σταθμευμένο αεροπλάνο στη Μοντάνα – Δύο ελαφρά τραυματίες

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε σταθμευμένο αεροπλάνο σε αεροδρόμιο της Μοντάνα τη Δευτέρα (11/08/2025), προκαλώντας μεγάλη φωτιά, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τέσσερα άτομα, προσπάθησε να προσγειωθεί περίπου στις 2 μ.μ. στο αεροδρόμιο του Κάλισπελ.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης, Τζόρνταν Βενέτσιο και την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας, το συμβάν εξελίχθηκε χωρίς περαιτέρω ζημιές ή τραυματισμούς.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο πιλότος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να συντριβεί στον διάδρομο προσγείωσης πριν χτυπήσει σταθμευμένο αεροπλάνο.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε φωτιά, σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης, η οποία εξαπλώθηκε σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση πριν περιοριστεί και σβηστεί.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κάλισπελ, Τζέι Χάγκεν, ένα αεροσκάφος προσγειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου και συγκρούστηκε με άλλο αεροπλάνο.

Οι επιβάτες κατάφεραν να αποχωρήσουν μόνοι τους μόλις το αεροπλάνο σταμάτησε, ανέφερε ο Χάγκεν. Δύο από αυτούς πήραν ελαφρά τραύματα και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου στο αεροδρόμιο.