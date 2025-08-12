Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

HΠΑ: Aεροσκάφος συνετρίβη σε σταθμευμένο αεροπλάνο στη Μοντάνα – Δύο ελαφρά τραυματίες

Ο πιλότος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να συντριβεί στον διάδρομο προσγείωσης πριν χτυπήσει σταθμευμένο αεροπλάνο
Σύγκρουση αεροσκαφών
Σύγκρουση αεροσκαφών στο έδαφος (Breaking Aviation News & Videos)

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε σταθμευμένο αεροπλάνο σε αεροδρόμιο της Μοντάνα τη Δευτέρα (11/08/2025), προκαλώντας μεγάλη φωτιά, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τέσσερα άτομα, προσπάθησε να προσγειωθεί περίπου στις 2 μ.μ. στο αεροδρόμιο του Κάλισπελ.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης, Τζόρνταν Βενέτσιο και την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας, το συμβάν εξελίχθηκε χωρίς περαιτέρω ζημιές ή τραυματισμούς.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο πιλότος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να συντριβεί στον διάδρομο προσγείωσης πριν χτυπήσει σταθμευμένο αεροπλάνο.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε φωτιά, σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης, η οποία εξαπλώθηκε σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση πριν περιοριστεί και σβηστεί.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κάλισπελ, Τζέι Χάγκεν, ένα αεροσκάφος προσγειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου και συγκρούστηκε με άλλο αεροπλάνο.

Οι επιβάτες κατάφεραν να αποχωρήσουν μόνοι τους μόλις το αεροπλάνο σταμάτησε, ανέφερε ο Χάγκεν. Δύο από αυτούς πήραν ελαφρά τραύματα και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου στο αεροδρόμιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Γαλλία σε κατάσταση συναγερμού λόγω του παρατεταμένου κύματος καύσωνα – Θα διαρκέσει έως το Σαββατοκύριακο του Δεκαπενταύγουστου
Σε κατάσταση συναγερμού, λόγω του παρατεταμένου κύματος καύσωνα, συνεχίζει να βρίσκεται η Γαλλία. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας,...
Καύσωνας
Ευρωπαίοι ηγέτες για την συνάντηση Πούτιν – Τραμπ: «Οι Ουκρανοί πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους»
Το κοινό κείμενο των ηγετών δεν υπέγραψε η Ουγγαρία - Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνομιλήσουν την Τετάρτη με τον Ντόναλντ Τραμπ
Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς / Εμανουέλ Μακρόν / Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Κιρ Στάρμερ / Ντόναλντ Τουσκ 1
Τζέφρι Επστάιν: Δικαστής μπλοκάρει αίτημα να δημοσιοποιηθούν καταθέσεις για την συνεργό του, Γκιλέιν Μάξγουελ
Η Γκιλέιν Μάξγουελ που κρίθηκε ένοχη για στρατολόγηση γυναικών ώστε να κακοποιηθούν σεξουαλικά από τον Έπσταιν, μεταφέρθηκε σε φυλακή με πολύ χαλαρότερους όρους κράτησης
Γκισλέιν Μάξγουελ 1
Newsit logo
Newsit logo