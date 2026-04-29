HΠΑ: Σχολικός έρωτας κατέληξε σε οικογενειακή τραγωδία – Σκότωσε τη γυναίκα του κι αυτοκτόνησε, δύο χρόνια μετά τον γάμο

Σε τραγωδία κατέληξε ο σχολικός έρωτας ενός ζευγαριού από την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Ο 26χρονος Ryan Hosso σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στο δάσος, δύο χρόνια μετά τον γάμο τους. Η οικογενειακή τραγωδίαhttps://www.newsit.gr/tags/oikogeneiaki-tragodia/ έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Ο 26χρονος Ryan Hosso πυροβόλησε και σκότωσε την 25χρονη Madeline Spatafore μέσα στο σπίτι τους στην πόλη Butler στην Πενσιλβάνια τα ξημερώματα της Τρίτης (28.04.2026), πριν διαφύγει σε κοντινή δασική περιοχή όπου και έβαλε τέλος στη ζωή του. Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς του, ομολογώντας ότι σκότωσε τη σύζυγό του, με την οποία ήταν μαζί από τα μαθητικά τους χρόνια, και προειδοποιώντας ότι σκοπεύει να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι γονείς του ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές αλλά ήταν αργά, καθώς δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την οικογενειακή τραγωδία.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν την 25χρονη νεκρή μέσα στο σπίτι, φέροντας πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο. Για τον εντοπισμό του 26χρονου δράστη κινητοποιήθηκαν θερμικά drones, τα οποία οδήγησαν τις Αρχές στη σορό του σε κοντινό δάσος, όπου είχε τραυματιστεί θανάσιμα με μία σφαίρα.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Σεπτέμβριο του 2024 στο Οχάιο. Η σχέση τους ξεκίνησε από τα σχολικά χρόνια και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν μαζί μέχρι τον γάμο τους.

Η Madeline Spatafore είχε ακολουθήσει ακαδημαϊκή πορεία. Αποφοίτησε το 2019 και συνέχισε τις σπουδές της στο Duquesne University, από όπου έλαβε πτυχίο στις υπηρεσίες υγείας το 2023 με άριστα. Την περίοδο πριν από τον θάνατό της εργαζόταν ως βοηθός ιατρού σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο 26χρονος είχε εργαστεί στο παρελθόν ως μηχανικός στην εταιρεία Vavco, που δραστηριοποιείται στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, δεν εργαζόταν εκεί τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα κίνητρα πίσω από το έγκλημα, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.