Θρήνος στον Λίβανο: Νεκρός ένας στρατιώτης και ο αδελφός του από βομβαρδισμό του Ισραήλ

REUTERS / Shir Torem

Συνεχίζονται οι παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο, ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ, αφού οι φονικές επιθέσεις και βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό έχει βυθίσει στο πένθος τον Λίβανο και αφορά έναν στρατιώτη και τον αδελφός του, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ του νοτίου Λιβάνου.

Σύμφωνα με τον στρατό, τα δύο αδέλφια επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και ήταν καθ΄οδόν από το φυλάκιο όπου υπηρετούσε ο στρατιώτης προς το σπίτι του όταν σημειώθηκε το πλήγμα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (29.04.2026) ο στρατός του Λιβάνου

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις απάντησαν ότι εξετάζουν την πληροφορία για το περιστατικό

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως ένας εργολάβος που εργαζόταν για μηχανολογική εταιρία για λογαριασμό του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας σκοτώθηκε χθες, Τρίτη (28.04.2026) στον νότιο Λίβανο σε επίθεση με drone την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η Χεζμπολάχ.

Η οργάνωση εξαπέλυσε δύο ρουκέτες στο Ισραήλ σήμερα, μία από τις οποίες αναχαιτίστηκε, ανέφερε ο στρατός. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες.

