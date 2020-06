Η Tonya Ruiz, πρώην μοντέλο και γνωστή από τον λογαριασμό «Grandma Gets Real» στο Instagram, εδώ και καιρό συνέλεγε κούκλες Barbie με στόχο να αναπαραστήσει σκηνές της πραγματικής ζωής σε κλίμακα 1 προς 6.

Κατά τη διάρκεια του επιβεβλημένου λόγω της πανδημίας λουκέτου, εγκαινίασε το πρότζεκτ «Quarantine Barbies», για να δημιουργήσει μια Barbie (Μπάρμπι) με την οποία ο καθένας θα μπορούσε να ταυτιστεί όσο ήταν απομονωμένος στο σπίτι του.

“Πάντα ήθελα να κάνω παρωδίες Barbie – σαν αυτές που είχα δει στο TheEllenShow (σ.σ. το show της Ellen DeGeneres)” εξηγεί η Tonya Ruiz σε βίντεο στο YouTube με τα παρασκήνια του πρότζεκτ της. “Όταν ξεκίνησε η καραντίνα και είδα κάποιες αστείες Barbie της πανδημίας, σκέφτηκα να κάνω μια με την οποία ο καθένας θα μπορούσε να ταυτιστεί. Δημιούργησα το starter pack της καραντίνας – μια κούκλα με καμπύλες, που φορούσε στενά παντελόνια. Άρεσε τόσο, που συνέχισα να φτιάχνω παρωδίες Barbie”.

Which Barbie can you relate to?#barbiegetsreal #quarantinebarbie #quarantinelife pic.twitter.com/JnE89tLhVj