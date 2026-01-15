Η αγωνία του Ερφάν Σολτανί στο Ιράν: «Δεν ξέρει αν θα ζήσει ή θα πεθάνει»

Κλεισμένος σε ένα κελί, χωρίς επαφή με την οικογένειά του και χωρίς σαφή πληροφόρηση για το μέλλον του, ο Ερφάν Σολτανί από το Ιράν περιμένει. Περιμένει να μάθει αν θα ζήσει ή αν θα εκτελεστεί. Ο 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής έχει γίνει το πρόσωπο της απόλυτης αβεβαιότητας που βιώνουν χιλιάδες άνθρωποι στο Ιράν, καθώς το καθεστώς σφίγγει τον κλοιό της καταστολής.

Ο Σολτανί συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου 2026 στο σπίτι του, στην πόλη Φαρντίς, δυτικά της Τεχεράνης, επειδή συμμετείχε σε αντικυβερνητική διαμαρτυρία. Λίγες ημέρες αργότερα, η οικογένεια του 26χρονου διαδηλωτή ενημερώθηκε ότι η εκτέλεσή του στο Ιράν είχε οριστεί – χωρίς κατηγορητήριο, χωρίς δίκη. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός: ο χρόνος για τον Ερφάν φαινόταν να τελειώνει.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι η διαδικασία ήταν ασυνήθιστα γρήγορη και σκοτεινή. Μία από αυτές, η Hengaw μίλησε για «σοβαρές και διαρκείς ανησυχίες για το δικαίωμά του στη ζωή». Η αδελφή του, η οποία είναι δικηγόρος, προσπάθησε να αναλάβει την υπόθεση, «αλλά οι αρχές την εμπόδισαν να έχει πρόσβαση στον φάκελο», αναφέρει η οργάνωση.

Η οικογένεια του Σολτανί έλαβε μόνο «μια σύντομη ευκαιρία για τελευταία επίσκεψη» – μόλις για 10 λεπτά – σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw.

Μια συγγενής απηύθυνε έκκληση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσει και να μην επιτρέψει να εκτελεστεί ο 26χρονος.

Οι απειλές που εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν «πολύ ισχυρή δράση» εναντίον του Ιράν αν εκτελέσει διαδηλωτές, την ώρα που οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι περισσότεροι από 2.500 αντικυβερνητικοί διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί λόγω της βίαιης καταστολής από τις ιρανικές αρχές, μάλλον έπιασαν τόπο.

Και ύστερα ήρθε η σύγχυση. Αναφορές έκαναν λόγο για αναβολή της εκτέλεσης. Η ιρανική Δικαιοσύνη έσπευσε να διαψεύσει ότι ο 26χρονος Ερφάν έχει καταδικαστεί σε θάνατο κι «αν καταδικαστεί, η ποινή, σύμφωνα με τον νόμο, θα είναι φυλάκιση, καθώς η θανατική ποινή δεν υφίσταται για τέτοιες κατηγορίες» πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, το δικαστικό σώμα δήλωσε ότι ο Σολτάνι, ο οποίος κρατείται επί του παρόντος στις κεντρικές φυλακές του Καράτζ, κατηγορείται για «συνωμοσία κατά της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και προπαγανδιστικές δραστηριότητες κατά του καθεστώτος», αλλά ότι η θανατική ποινή δεν ισχύει για τέτοιες κατηγορίες, εάν επιβεβαιωθούν από δικαστήριο.

Όμως τίποτα δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα στην οικογένειά του. Ο Έρφαν παραμένει φυλακισμένος, χωρίς να γνωρίζει αν η αναβολή σημαίνει σωτηρία ή απλώς μια καθυστέρηση πριν από το τέλος.

Για την οικογένεια, η σιωπή είναι βασανιστήριο. «Είναι απλώς ένας άνθρωπος που διαφωνεί με την κατάσταση στη χώρα του», λένε. «Και τώρα περιμένει να μάθει αν αυτή η διαφωνία θα του κοστίσει τη ζωή»…