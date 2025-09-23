Κόσμος

Η αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα στην ομιλία του στον ΟΗΕ: «Το 54% των κρατουμένων είναι μετανάστες»

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αναφορά στην Ελλάδα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / MIKE SEGAR

Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά στην Ελλάδα.

Μιλώντας για την παράτυπη μετανάστευση σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ελλάδα το 54% των κρατουμένων στις φυλακές είναι μετανάστες.

Αναφέρθηκε επίσης στη Γερμανία, λέγοντας ότι «πάνω από το 50% των κρατουμένων είναι ξένοι μετανάστες», καθώς και στην Ελβετία, όπου το ποσοστό φτάνει στο «72%».

Αυτές οι αναφορές υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά την εμμονή του Ντόναλντ Τραμπ με τη μετανάστευση, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και παγκοσμίως. Μόνο στη χώρα του, διεξάγεται μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία «καταδίωξης» παράτυπων μεταναστών, κυρίως μέσω μαζικών συλλήψεων από την ICE, την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη μετανάστευση και τα τελωνεία στις ΗΠΑ.

Από την αρχή της δεύτερης θητείας του, η διοίκηση Τραμπ έχει σκληρύνει αισθητά την πολιτική της για τη μετανάστευση, περιορίζοντας για παράδειγμα την πρόσβαση σε ορισμένες κατηγορίες βίζας ή επιταχύνοντας τις απελάσεις, κυρίως μέσω της ICE.

Η Ουάσιγκτον έχει επίσης επαναφέρει απαγορεύσεις εισόδου για υπηκόους διαφόρων χωρών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου και έχει ξεκινήσει εκτεταμένες επιχειρήσεις συλλήψεων.

Στην Ευρώπη, αρκετοί αξιωματούχοι και αναλυτές κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι διεξάγει έναν πραγματικό «πολιτισμικό πόλεμο», στηρίζοντας τα δεξιά λαϊκιστικά κόμματα και επιχειρώντας να επηρεάσει τον ευρωπαϊκό διάλογο, παρουσιάζοντας τη μετανάστευση κυρίως ως απειλή για την ταυτότητα.

