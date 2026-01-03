Κόσμος

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα: ««Κάνε μ@@@κίες και θα δεις»

Τι είναι το FAFO που χρησιμοποίησε ο Λευκός Οίκος στο μήνυμα στην ανάρτησή του
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / White House / Instagram

Είτε πάρει κανένας το πιο ευγενικό «Fool Around And Find Out», είτε το πιο διαδεδομένο, «F**k Around and Find Out», το μήνυμα που στέλνει ο Λευκός Οίκος μετά την επέμβαση στην Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο είναι ένα: «Όποιος προκαλεί, θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες.»

Μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ σαν πρωταγωνιστής κάποιας ταινίας του Χόλιγουντ και ένα σλόγκαν γεμάτο “αλητεία” χαρακτηρίζουν την ανάρτηση του Λευκού Οίκου με το σαφές μήνυμα προς τη Βενεζουέλα, που ζει ώρες δραματικών αλλαγών μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας κατά την οποία συνελήφθη ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του.

Η ακριβής λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία αναφέρει στα Αγγλικά: «No games. FAFO».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The White House (@whitehouse)

 

To FAFO, είναι ένα ακρωνύμιο στην αργκό που υπονοεί ότι αν κάποιος «μπλέξει» ή «κάνει του κεφαλιού του», τότε «θα μάθει» ποιες θα είναι οι συνέπειες.

Είναι αρκετά διαδεδομένο στο ίντερνετ, κυρίως μέσα από memes, για να υπογραμμίσει ότι οι πράξεις έχουν επιπτώσεις.

