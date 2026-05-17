Μαλδίβες: Κορυφαίοι δύτες στην αποστολή για την ανάσυρση των νεκρών Ιταλών από το σπήλαιο – Μυστήριο μετά τον νέο θάνατο

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τους θανάτους των 5 Ιταλών κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε σπήλαιο στις Μαλδίβες, όπως και του ενός δύτη κατά τις έρευνες για τον εντοπισμό των σορών.

Στις Μαλδίβες φτάνουν έμπειροι σπηλαιοδύτες τη Φινλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία προκειμένου να πάρουν μέρος στις έρευνες για να βρεθούν οι σοροί των τεσσάρων από τις πέντε σορούς Ιταλών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο «σπήλαιο των καρχαριών», στην ατόλη Βααβού.

Οι αρχές των Μαλδίβων, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και μετά τη νέα τραγωδία με τον θάνατο ενός δύτη των ενόπλων δυνάμεων που συμμετείχε στις επιχειρήσεις, οποίος υπέκυψε σε νόσο αποσυμπίεσης— αποφάσισαν να αναστείλουν προσωρινά την επιχείρηση ανάσυρσης των σορών.

Οι έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο (18.05.2026) το πρωί.

Τρεις Φινλανδοί δύτες από το Divers Alert Network, μια παγκόσμια ομάδα ασφάλειας κατάδυσης βρίσκονται στις Μαλδίβες δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ.

«Τους σύστησε η Ιταλία και έχουν ολοκληρώσει βαθιές καταδύσεις και καταδύσεις σε σπηλιές σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Σαρίφ στο CNN.

Ένας τέταρτος ειδικός στις καταδύσεις αναμένεται να ενταχθεί στην φινλανδική ομάδα την Κυριακή, όπως και εξειδικευμένος εξοπλισμός από την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τραγωδία στην κατάδυση

Πέντε Ιταλοί δύτες έχασαν τη ζωή τους μετά την εξερεύνηση της ατόλης Βάαβου την Πέμπτη, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη της πολυεθνικής αποστολής διάσωσης. Επέβαιναν σε μια αποστολή καταδύσεων με άλλους 20 Ιταλούς υπηκόους, στο πλοίο Duke of York, σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το σώμα του εκπαιδευτή καταδύσεων Τζανλούκα Μπενεντέτι βρέθηκε στην είσοδο της σπηλιάς, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι οι άλλοι τέσσερις παραμένουν μέσα, δήλωσε ο Σαρίφ.

Πρόκειται για τη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, αναπληρώτρια καθηγήτρια οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, την κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, τον θαλάσσιο βιολόγο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και την ερευνήτρια Μουριέλ Οντενίνο.

Τα ερωτήματα παραμένουν πολλά. Πώς είναι δυνατόν μια ομάδα από επιστήμονες και ιδιαίτερα έμπειρους δύτες να χαθεί; Τι ακριβώς συνέβη; Η Μοντεφαλκόνε είναι διεθνώς καθηγήτρια στην Ιταλία, κυρίως χάρη στις τηλεοπτικές της εμφανίσεις στο πλαίσιο του «Mare Calda», ενός επιστημονικού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή και τους ωκεανούς. Είχε στην κατοχή της δίπλωμα σπηλαιοκατάδυσης και θεωρούνταν μία από τις κορυφαίες δύτριες παγκοσμίως. Επιπλέον, μαζί της βρισκόταν και η 23χρονη κόρη της. Θα την έθετε άραγε σε κίνδυνο χωρίς λόγο κάποιος που είναι γνωστός για την εμμονή του με την ασφάλεια;

Η σορός του πέμπτου μέλους της ομάδας που συμμετείχε στην κατάδυση, του εκπαιδευτή καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι, εντοπίστηκε κοντά στην είσοδο του υποθαλάσσιου σπηλαίου Θινουάνα Καντού, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως «Σπήλαιο των καρχαριών». Η ονομασία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στην περιοχή βρίσκουν συχνά καταφύγιο σφυροκέφαλοι και άλλοι καρχαρίες, οι οποίοι απαντώνται σε μεγάλη αφθονία και αποτελούν ένα από τα βασικά αξιοθέατα για τους επισκέπτες.

Κοντά στην έξοδο

Η Corriere della Sera, αναφέρει ότι η φιάλη οξυγόνου του Μπενεντέτι ήταν άδεια, πράγμα το οποίο δείχνει ότι είχε φτάσει πολύ κοντά στην έξοδο, αλλά δεν κατάφερε να τη βρει για να αναδυθεί στην επιφάνεια. Οι άλλοι 4 που αγνοούνται εικάζουν πως βρίσκονται στο ίδιο σπήλαιο με αυτό που βρέθηκε ο Μπενεντέτι. Το πόσο απαιτητική ήταν η κατάδυση στο συγκεκριμένο σημείο αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι μια ομάδα οκτώ έμπειρων δυτών που είχε διαθέσει ο στρατός των Μαλδίβων για τον εντοπισμό των σορών των Ιταλών επιχειρούσε σε εναλλασσόμενες βάρδιες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ο λοχίας των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων των Μαλδίβων (MNDF), που συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων δυτών, Μοχάμεντ Μαχντί, ένιωσε αδιαθεσία τη στιγμή που αναδυόταν από το σπήλαιο και κατέληξε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο θάνατός του οφείλεται σε DCS, δηλαδή νόσο αποσυμπίεσης, μια σοβαρή κατάσταση που προσβάλλει τους δύτες όταν ανεβαίνουν απότομα στην επιφάνεια ή παραμένουν για υπερβολικό χρόνο σε μεγάλα βάθη.

Τα σενάρια και τα πιθανά αίτια

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν αναπάντητα. Έχουν διατυπωθεί τουλάχιστον τέσσερα σενάρια για την τραγωδία: οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, ο πιθανός αποπροσανατολισμός ή παγίδευση μέσα στο σπήλαιο, η πιθανή επίδραση αζώτου ή τοξικότητας οξυγόνου, καθώς και η πιθανότητα έντονων ρευμάτων που θα μπορούσαν να έχουν παρασύρει τα θύματα σε βαθύτερα υποθαλάσσια τμήματα του σπηλαίου. Παρ’ όλα αυτά, καμία από αυτές τις εκδοχές δεν δίνει πλήρη απάντηση σε όλα τα ερωτήματα.

Η επίσημη έρευνα συνεχίζεται ακόμη και δεν έχει δοθεί οριστικό συμπέρασμα σχετικά με την αιτία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εξετάζονται αρκετές πιθανές εκδοχές. Η πρώτη αφορά την πιθανή έλλειψη αναπνεύσιμου αέρα. Τα ευρήματα από την άδεια φιάλη του Μπενεντέτι δείχνουν ότι τουλάχιστον ένας από τους δύτες ενδέχεται να εξάντλησε το οξυγόνο του πριν καταφέρει να βγει από το σπήλαιο, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι, στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν, να πανικοβλήθηκαν και τελικά να πνίγηκαν. Η δεύτερη εκδοχή σχετίζεται με το ενδεχόμενο η ομάδα να παγιδεύτηκε ή να αποπροσανατολίστηκε μέσα στο σπήλαιο. Η τρίτη αφορά πιθανή τεχνική βλάβη στον εξοπλισμό ή προβλήματα στη διαχείριση των φιαλών. Τέλος, εξετάζεται και το σενάριο μιας αλυσίδας γεγονότων, όπου ένα αρχικό πρόβλημα οδήγησε άλλα μέλη της ομάδας να εμπλακούν σε προσπάθεια διάσωσης, καταναλώνοντας περισσότερο χρόνο και αέριο από τον προγραμματισμένο.

Ο Κάρλο Σομμακάλ, σύζυγος του Μοντεφάλκονε και πατέρας της Τζόρτζια, δεν ήταν σίγουρος για το τι θα μπορούσε να είχε προκαλέσει το ατύχημα, λέγοντας ότι «κάτι πρέπει να συνέβη εκεί κάτω» δεδομένης της τεράστιας εμπειρίας της συζύγου και της κόρης του.

Μιλώντας στην ιταλική τηλεόραση, περιέγραψε την Μοντεφάλκονε ως μια προσεκτική και πειθαρχημένη δύτη που δεν θα έθετε ποτέ σε κίνδυνο την κόρη της ή άλλους συναδέλφους της, ανέφερε το Associated Press.

Θυμήθηκε να του λέει κατά καιρούς: «Αυτό μπορώ να το κάνω εγώ, εσύ όχι» και πώς η σύζυγός του επέζησε από το τσουνάμι του 2004 ενώ έκανε βουτιές στα ανοικτά της Κένυας, ανέφερε το πρακτορείο.

Να σημειωθεί ότι κάθε κατάδυση διάσωσης περιορίζεται σε περίπου τρεις ώρες λόγω των απαιτήσεων οξυγόνου και αποσυμπίεσης, δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης του Σαββάτου, δύο δύτες σημάδεψαν την είσοδο του σπηλαίου εκτοξεύοντας ένα μπαλόνι προς την επιφάνεια του νερού. Αυτό επέτρεψε στο υπόλοιπο πλήρωμα να κολυμπήσει κατευθείαν προς αυτό και να μεγιστοποιήσει τον χρόνο του μέσα.

Ωστόσο, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες, με απρόβλεπτα ισχυρά ρεύματα, στενά περάσματα που οδηγούν σε έναν τεράστιο θάλαμο και κατάμαυρο σκοτάδι σε όλη την έκταση, είπε ο Σαρίφ.

«Πρέπει να είσαι ειδικός για αυτό το επίπεδο κατάδυσης», πρόσθεσε.