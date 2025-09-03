Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην οδό Βούλγαρη στον Πειραιά
Κόσμος

Η απόλυτη παράνοια του Κιμ Γιονγκ Ουν: Εξαφάνισε κάθε ίχνος του από ότι ακούμπησε στην συνάντηση με τον Πούτιν

Τα μέλη της ασφάλειας του Κιμ Γιονγκ Ουν σκούπιζαν με μανία ό,τι ακούμπησε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας μετά την συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο
Κιμ Γιονγκ Ουν και Βλαντιμίρ Πούτιν
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο / Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Η μανία καταδίωξης του Κιμ Γιονγκ Ουν αποκαλύφθηκε μεγαλοπρεπώς μετά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της στρατιωτικής παρέλασης της Κίνας στο Πεκίνο.

Ακόμη και περιτριγυρισμένος από συμμάχους, όπως ο Ρώσος πρόεδρος, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν όταν βρίσκεται στο εξωτερικό.

Πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν στο Telegram δείχνουν προσωπικό να «καταστρέφει» κάθε ίχνος του ακόμα και από τις καρέκλες που κάθισε από το ποτήρι που ήπιε νερό στη συνάντηση με τον Πούτιν.

 

Άνδρες της ασφάλειάς του καθάρισαν με μανία το κάθισμά του και κάθε μέρος των επίπλων που είχε αγγίξει με υγρά μαντηλάκια για να μην μείνει ούτε ένα κύτταρο του δικτάτορα.

Τον κάλεσε στη Μόσχα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προσκάλεσε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία. «Θα ειδωθούμε σύντομα», είπε ο Κιμ μέσω διερμηνέα, αγκαλιάζοντας τον Πούτιν για να τον αποχαιρετήσει μετά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες στην κινεζική πρωτεύουσα, οι οποίες διήρκεσαν δυόμισι ώρες. «Σε περιμένουμε, έλα να μας επισκεφθείς», απάντησε ο Πούτιν.

Ο Κιμ είχε νωρίτερα δεσμευτεί για την πλήρη υποστήριξή του στον Πούτιν, υποσχόμενος να κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τη Μόσχα, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε ευχαριστήσει την Πιονγκγιάνγκ για την αποστολή στρατιωτών για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας κατά των δυνάμεων της Ουκρανίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κατηγορούν τον Κρις Μάρτιν για αντισημιτισμό επειδή κάλεσε Ισραηλινές στη σκηνή και μίλησε για «ίσους ανθρώπους στη Γη»
Η αντίδραση του Μάρτιν και του κοινού έχει προκαλέσει σφοδρές κριτικές στα social media από Ισραηλινούς θαυμαστές και influencers, οι οποίοι θεώρησαν το περιστατικό «εξευτελιστικό» και «απάνθρωπο»
Coldplay: Κατηγορούν τον Κρις Μάρτιν για αντισημιτισμό επειδή κάλεσε Ισραηλινές στη σκηνή και μίλησε για «ίσους ανθρώπους στη Γη»
5
Κατηγορίες Ισραήλ κατά Μακρόν – «Επικίνδυνη» η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Το Τελ Αβίβ θεωρεί «επικίνδυνη» την πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου, ο οποίος σχεδιάζει να ανακοινώσει στον ΟΗΕ την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους – Το Παρίσι εκτιμά αντίθετα ότι πρόκειται για τη μόνη οδό προς μια διαρκή ειρήνη
Εμανουέλ Μακρόν
Ανάλυση Politico: Ακόμη και μια παραίτηση του Μακρόν δεν θα έσωζε τη Γαλλία
Η Πέμπτη Δημοκρατία βιώνει μια παράλυση χωρίς προηγούμενο από το 1968 – Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι αποδυναμωμένος αλλά η αποχώρησή του δεν θα έλυνε τα θεσμικά και δημοσιονομικά αδιέξοδα της Γαλλίας
Ο Εμανουέλ Μακρόν
Newsit logo
Newsit logo