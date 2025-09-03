Η απόλυτη παράνοια του Κιμ Γιονγκ Ουν: Εξαφάνισε κάθε ίχνος του από ότι ακούμπησε στην συνάντηση με τον Πούτιν

Η μανία καταδίωξης του Κιμ Γιονγκ Ουν αποκαλύφθηκε μεγαλοπρεπώς μετά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της στρατιωτικής παρέλασης της Κίνας στο Πεκίνο.

Ακόμη και περιτριγυρισμένος από συμμάχους, όπως ο Ρώσος πρόεδρος, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν όταν βρίσκεται στο εξωτερικό.

Πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν στο Telegram δείχνουν προσωπικό να «καταστρέφει» κάθε ίχνος του ακόμα και από τις καρέκλες που κάθισε από το ποτήρι που ήπιε νερό στη συνάντηση με τον Πούτιν.

Άνδρες της ασφάλειάς του καθάρισαν με μανία το κάθισμά του και κάθε μέρος των επίπλων που είχε αγγίξει με υγρά μαντηλάκια για να μην μείνει ούτε ένα κύτταρο του δικτάτορα.

Τον κάλεσε στη Μόσχα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προσκάλεσε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία. «Θα ειδωθούμε σύντομα», είπε ο Κιμ μέσω διερμηνέα, αγκαλιάζοντας τον Πούτιν για να τον αποχαιρετήσει μετά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες στην κινεζική πρωτεύουσα, οι οποίες διήρκεσαν δυόμισι ώρες. «Σε περιμένουμε, έλα να μας επισκεφθείς», απάντησε ο Πούτιν.

Ο Κιμ είχε νωρίτερα δεσμευτεί για την πλήρη υποστήριξή του στον Πούτιν, υποσχόμενος να κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τη Μόσχα, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε ευχαριστήσει την Πιονγκγιάνγκ για την αποστολή στρατιωτών για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας κατά των δυνάμεων της Ουκρανίας.