Είναι 93 ετών και έχουν δει πολλά τα μάτια της. Έζησε να δει και τα όσα μας έχει κάνει ο κορονοϊός.

Η υπέροχη γιαγιά από την Σκωτία κάνει τον γύρο των social media με το μήνυμα που έστειλε στην εγγονή της η οποία το μοιράστηκε μαζί μας στο twitter.

«Γειά σας! Είμαι ακόμα εδώ και δεν μπορεί να με ξεφορτωθεί κανείς! Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να κάνετε αυτό που σας λένε! Τηρήστε τους κανόνες και όλα θα πάνε καλά! θα περάσουν όλα! Αντίο για τώρα. Σας αγαπώ όλους και σας σκέφτομαι», λέει στο μήνυμά της η ατρόμητη γιαγιά.

Got this update from my wee granny😢 93 and still going strong ❤️ pic.twitter.com/SEjCwLZ8Ww