Η Δανία αποδέχεται τα συστήματα anti-drone που της προσφέρει η Σουηδία για τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ

Η Δανία αποδέχεται τα anti-drone που της προσφέρει η γειτονική της Σουηδία ενόψει της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη την προσεχή εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός στη Σουηδία πρόσφερε την υποστήριξη της χώρας του έπειτα από αρκετές υπερπτήσεις drones σε πολιτικά αεροδρόμια και σε ένα στρατιωτικό αυτή την εβδομάδα, οι οποίες διατάραξαν την εναέρια κυκλοφορία στη Δανία και κυρίως στην Κοπεγχάγη.

«Η Σουηδία πρότεινε να δανείσει στη Δανία στρατιωτική ικανότητα καταπολέμησης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η Δανία δέχτηκε ασφαλώς την προσφορά αυτή», γράφει το υπουργείο στην πλατφόρμα Χ.

Η Δανία, που προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τέλος της χρονιάς, υποδέχεται την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου μια άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και μια σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

«Προτείναμε στη Δανία να τους βοηθήσουμε με τις σουηδικές στρατιωτικές ικανότητες καταπολέμησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών ώστε να διασφαλίσει ότι οι σύνοδοι θα μπορούν να διεξαχθούν», είχε δηλώσει ο Ουλφ Κρίστερσον στο σουηδικό τηλεοπτικό δίκτυο TV4.

Η Σουηδία επένδυσε μαζικά τους τελευταίους μήνες στην απόκτηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

«Παραγγείλαμε έναντι 10 και πλέον δισεκατομμυρίων κορωνών μόνο τους τελευταίους μήνες, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ικανά να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα αεροπλάνα, και επενδύουμε σε νέες ικανότητες anti-drone», δήλωσε σε μήνυμά του ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Παλ Γιόνσον.

Επικαλείται κυρίως το πρόγραμμα Loke, ένα κινητό σύστημα ραντάρ και καταπολέμησης δρόνων που αναπτύχτηκε σε 84 ημέρες από τη βιομηχανία όπλων, στην οποία ανήκει η Saab, σε συνεργασία με τις σουηδικές ένοπλες δυνάμεις.