Τρεις Παλαιστίνιοι έπεσαν νεκροί από πυρά στρατιωτών του Ισραήλ, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, την ώρα που το Ισραήλ απαντά αόριστα για τους θανάτους των νεαρών στη Δυτική Όχθη.

Λίγο αργότερα μία γυναίκα από το Ισραήλ τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση Παλαιστινίου με αυτοκίνητο. Ο δράστης της επίθεσης με το αυτοκίνητο, η οποία σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Κοχάβ Γιαακόφ στη Δυτική Όχθη, πέθανε, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ στο οποίο διακομίστηκε. Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μία γυναίκα περίπου 20 ετών.

Χωρίς να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της, εκπρόσωπος του νοσοκομείου επεσήμανε ότι πρόκειται για μια Ισραηλινή, «με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία».

Σημειώνεται πως τον τελευταίο καιρό η ένταση έχει αυξηθεί στην περιοχή, με το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, να καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του «την κλιμάκωση» της έντασης από το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι θα συναντήσει «αυξανόμενη αντίσταση» από τους Παλαιστίνιους.

Νωρίτερα, δύο αδέρφια έπεσαν νεκρά από πυρά Ισραηλινών, ενώ σε άλλο επεισόδιο σκοτώθηκε ακόμα ένας νεαρός.

Brothers among four Palestinians killed by Israeli forces in #WestBank – https://t.co/1qo6AeExyN #Palestine pic.twitter.com/g8QvV3w6Ul